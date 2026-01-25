Vertrauensbruch: Olivia Attwood und Bradley nehmen Auszeit

Reality-Star Olivia Attwood (34) und Fußballer Bradley Dack gehen nach zwei Ehejahren getrennte Wege – vorerst. Wie britische Medien am Sonntagabend berichteten, nehmen die beiden eine Auszeit voneinander, der Auslöser sei laut Insiderkreisen ein "Vertrauensbruch" auf Seiten von Bradley. Die Trennungsnachricht kommt nach einem ohnehin turbulenten Jahr und sorgt im Umfeld des Paares für Gesprächsstoff. Freunde berichten, Olivia sei "am Boden zerstört" und brauche Abstand, um Klarheit zu gewinnen. Weder Olivia noch Bradley wollen die Situation öffentlich kommentieren. Ein Sprecher von Olivia lehnte gegenüber der Daily Mail eine Stellungnahme ab, Vertreter von Bradley antworteten bisher nicht auf Anfragen.

Bereits im Sommer hatte die Ehe der beiden für Schlagzeilen gesorgt, nachdem Fotos von Olivia und Freund Pete Wicks (37) auf Ibiza kursierten. Laut The Sun On Sunday soll der nun genannte Vertrauensbruch jedoch auf Bradley zurückgehen. "Olivia und Bradley nehmen sich Zeit aufgrund eines Vertrauensbruchs auf Bradleys Seite", zitiert das Blatt eine Quelle. Demnach sei eine Trennung zuvor nie ernsthaft erwogen worden, nun sei die Lage anders. Zuletzt hatte Olivia in TV-Interviews angedeutet, sie und Bradley lebten "wie Schiffe in der Nacht" aneinander vorbei, weil Arbeit und Projekte sie ständig auf Trab hielten. Beide Seiten behalten Details aktuell für sich, im privaten Kreis seien Familie und enge Freunde aber informiert.

Kennengelernt hatten sich Olivia und Bradley lange vor ihrer Reality-Karriere, immer wieder fanden sie zueinander, bevor 2023 geheiratet wurde. In Gesprächen zeigte sich die Moderatorin in der Vergangenheit offen, wenn es um die Herausforderungen des Zusammenlebens ging, und sprach darüber, wie beruflicher Druck und Gerüchte an der Beziehung zehren können. Auch in Podcasts machte die TV-Persönlichkeit deutlich, dass keine Seite "perfekt" sei und dass schwierige Phasen beide fordern. Im Freundeskreis gilt Olivia als jemand, der Konflikte lieber direkt klärt als zu beschönigen, während Bradley abseits des Platzes als loyaler Familienmensch beschrieben wird. Wie es für das Paar weitergeht, sollen sie unter sich besprechen – ohne eine öffentliche Bühne.

Getty Images Bradley Dack und Olivia Attwood, 2024

Instagram / oliviajade_attwood Bradley Dack und Olivia Attwood im Mai 2023

Getty Images Bradley Dack und Olivia Attwood