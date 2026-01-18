Diesen Rat hat Demi Lovato für für neue "Camp Rock 3"-Stars

Demi Lovato (33) hat gesprochen – und der neue "Camp Rock 3"-Cast hörte aufmerksam zu. In der aktuellen Folge des Podcasts "Not Gonna Lie" von Kylie Kelce (33) erzählte die Sängerin am Donnerstag, wie sie die Neuzugänge der Disney-Fortsetzung bei ihrem ersten Treffen mit einer kleinen Ansprache auf den richtigen Kurs brachte. Beim Kennenlernen habe der frühere Disney-Star die Nachwuchsdarsteller als Gruppe begrüßt und ihnen eindringlich geraten, immer zuerst auf sich selbst zu achten. Besonders wichtig sei, Pausen zu verlangen, wenn man sie braucht, und die eigene mentale Gesundheit über lange Drehtage oder Karriereziele zu stellen. Während Demi heute als ausführende Produzentin hinter der Kamera arbeitet, sollen die neuen Gesichter im Sommer 2026 auf Disney Channel und Disney Plus ins Rampenlicht treten.

Im Gespräch erklärt Demi, dass es früher selbst keinen Mentor oder klare Ratschläge gegeben habe und vieles durch "Ausprobieren" passiert sei. Genau das möchte die Sängerin den Newcomern ersparen. "Es gibt kein Handbuch dafür, wie man ein Popstar ist", sagt Demi im Podcast und erzählt, wie beim gemeinsamen Treffen mit dem Cast ein "Mini-Pep-Talk" entstand. Wer seine mentale Gesundheit vernachlässige oder ausbrenne, riskiere, dass plötzlich alles wegbrechen könne – Auftritte, Drehs, die ganze Karriere. Während die neuen Camp-Bewohner wie Lima Segura, Malachi Barton, Lumi Pollack, Hudson Stone, Casey Trotter, Brooklynn Pitts und Ava Jean vor der Kamera loslegen, hält sich Demi bei der Frage nach einem eigenen Auftritt bedeckt und sagt nur: "Wir müssen abwarten."

Hinter den Kulissen ist Demi jedoch mittendrin: Gemeinsam mit Joe Jonas (36), Nick Jonas (33) und Kevin Jonas (38) produziert der Star den dritten Teil der Reihe rund um die Band Connect 3. Die Geschichte setzt an, als die drei Musiker ihre Vorband für eine große Reunion-Tour verlieren und im alten Camp Rock nach frischen Talenten suchen. Privat blickt Demi mit spürbarer Zuneigung auf diese Disney-Anfänge zurück. Vor einigen Jahren lief der erste Film noch einmal zu Hause, damit Demis Partner Jordan Lutes überhaupt versteht, wo alles begann.

