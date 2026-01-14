Jason Isaacs neidisch auf neuen "The White Lotus"-Drehort

Jason Isaacs (62) zeigte sich bei den Golden Globes am 11. Januar in bester Laune, auch wenn er gestehen musste, dass ihn die Bekanntgabe des neuen Drehorts für die vierte Staffel von The White Lotus mit purer Eifersucht erfüllt. Der Schauspieler, der in der dritten Staffel den Familienvater Timothy Ratliff verkörperte, sprach mit Entertainment Tonight über die bevorstehenden Dreharbeiten in Frankreich. "Ich kann mit dem Zug dorthin fahren, es ist nicht wie ein 15-Stunden-Flug nach Thailand", witzelte Jason und betonte: "Ich bin neidisch, weil meine Freunde dort die Zeit ihres Lebens haben werden."

Die Rolle des Timothy in dem chaotischen Thailand-Urlaub seiner Familie war für Jason eine intensive Erfahrung. "Es war eine großartige Zeit", erinnerte der Schauspieler sich. Die düsteren Stränge der Geschichte – darunter die Option, seiner Familie fast tödliche Smoothies zu servieren, um persönliche Probleme zu lösen – bleiben ihm in Erinnerung. "Mike White ist ein fabelhafter Geschichtenerzähler", lobte er den Autor der Serie. Die Arbeit zahlte sich aus: Neben großartigen Erinnerungen brachte ihm die Darstellung mehrere Nominierungen für Fernsehpreise ein, darunter auch eine bei den diesjährigen Golden Globes.

Die kommende Staffel von "The White Lotus" wird unter anderem am französischen Château de la Messardière gedreht – ein Ort, der wie geschaffen ist für die intrigante Atmosphäre der erfolgreichen Serie. Neu zum Cast stoßen Alexander Ludwig (33) und AJ Michalka (34), die sich unter die neuen Gäste des berüchtigten Luxusresorts mischen werden. Mike selbst kündigte zudem an, in dieser Staffel die gewohnten Wasser-Tode hinter sich zu lassen und neue Wege einzuschlagen. Trotz seines Ausscheidens ist Jason voller Vorfreude auf die nächste Runde im "The White Lotus"-Universum und betonte, dass die Serie mit ihrem Mix aus Spannung, Emotionen und außergewöhnlichen Schauplätzen weiterhin ein Publikumsmagnet bleiben wird.

Getty Images Jason Isaacs, August 2025

Instagram / therealjasonisaacs Patrick Schwarzenegger, Jason Isaacs, Sarah Catherine Hook und Sam Nivola, "The White Lotus"-Cast

Getty Images Mike White bei der Premiere der dritten Staffel von "The White Lotus"