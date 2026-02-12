Zur Sicherheit: Kaulitz-Twins diskutieren Eigenblutvorrat

Bill Kaulitz (36) und Tom Kaulitz (36) sprechen in der neuesten Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" über ein brisantes Gerücht rund um die Super-Bowl-Halbzeitshow in Las Vegas und enthüllen im selben Atemzug Überlegungen zu ihrem eigenen Sicherheitskonzept. Laut einigen Spekulationen soll Rap-Star Bad Bunny (31) für seinen Auftritt beim Super Bowl eine schusssichere Weste getragen und sogar eigene Blutkonserven bereitgelegt haben – ausgelöst durch vorangegangene Drohungen im Netz. Die Zwillinge betonen, dass sie diese Nachrichten dazu gebracht hätten, ihre Sicherheitsvorkehrungen bei öffentlichen Auftritten zu überdenken: Immerhin hätten die Zwillinge laut ihrer Mutter die seltene Blutgruppe A-negativ, was eine Spende im Notfall zusätzlich erschweren könnte.

Da Bill und Tom den Worten ihrer lieben Frau Mama jedoch nicht blind vertrauen wollen, lautet ihr Fazit: "Das werden wir nochmal nachgucken und auf die To-do-Liste schreiben." Doch brisante Gerüchte aus der Welt der Stars und Sternchen wie die um Rapper Bad Bunny werden im Kaulitz-Podcast nicht immer leicht hingenommen: Bill reagierte auch hier zunächst skeptisch auf den Bericht seines Bruders. "Das sind so Sachen, ich habe nur das Gefühl, du erzählst hier Unwahrheiten", erklärte er zunächst, zeigte sich in der Folge aber dennoch bereit, über die eigene Sicherheit und künftige Vorkehrungen auf Tour zu sprechen.

Schon seit vielen Jahren pflegen die Brüder ein enges berufliches und privates Verhältnis. Zusammen verließen Bill und Tom Deutschland, um sich in Los Angeles ein neues Leben aufzubauen, und blicken heute gemeinsam auf eine erfolgreiche Karriere zurück. Fans schätzen nicht nur ihre Musik, sondern auch ihre freimütige und humorvolle Art, wie sie sie in ihrem Podcast zeigen. Die beiden haben es geschafft, den Sprung von der gefeierten Teenie-Band zur Künstlersensation mit internationalem Erfolg zu vollziehen. Trotz des Glamours erinnern Gespräche wie diese in ihrem Podcast daran, dass der Druck und die Gefahren im Rampenlicht des Showbusiness allgegenwärtig sein können.

Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz beim Special Screening von "Kaulitz & Kaulitz" Staffel 2 im Delphi Filmpalast, Berlin

Getty Images Bad Bunny tritt in der Apple Music Halftime Show beim Super Bowl LX im Levi’s Stadium auf, Februar 2026

Imago Tom und Bill Kaulitz bei der 77. Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios München am 11. November 2025