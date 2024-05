Twins als Team: Ist Heidi Klums GNTM-Entscheidung unfair?

Wie kommt Heidi Klums (50) jüngste Neuerung bei Germany's Next Topmodel bei den Fans an? Die Chefjurorin verkündete in der aktuellen Folge, dass sie die Zwillinge Julian und Luka im weiteren Verlauf der Castingshow als Team bewertet – sie können also auch zusammen gewinnen. Eine Promiflash-Umfrage [Stand: 31. Mai, 7:30 Uhr] zeigt, dass die Leser ziemlich zwiegespalten sind. 270 von insgesamt 569 Teilnehmern gaben an, dass das Twin-Team eine "megacoole Idee" sei – das entspricht 47,5 Prozent des Gesamtergebnisses. 299 Leser – also 52,5 Prozent aller Votes – finden die Entscheidung hingegen unfair.

Aber wie kam Heidi so kurz vor dem Ende der Staffel eigentlich auf die Idee, Julian und Luka nicht länger einzeln zu bewerten? In der aktuellen GNTM-Folge shooteten die beiden schon das Cover der Harper's Bazaar zu zweit. Heidi erklärte daraufhin ihre Entscheidung: "Ich habe wirklich versucht, euch zu trennen, euch individuell zu sehen. Aber gerade im Doppelpack seid ihr so ein Hingucker, so was Besonderes. Ich habe mir überlegt, dass wir euch jetzt als ein Team sehen und ihr nicht gegeneinander kämpft." Die Zwillinge waren von diesen News total begeistert.

In diesem Jahr ist bei "Germany's Next Topmodel" aber sowieso vieles anders als zuvor! Heidi sucht in dieser Staffel beispielsweise zum ersten Mal nicht nur ein weibliches Model – erstmals in der Geschichte der TV-Show kämpfen auch Männer um den Sieg. Am Ende der Season wird es dann zum ersten Mal auch nicht nur eine Gewinnerin geben. Heidi kürt insgesamt zwei Sieger: eine weibliche Kandidatin und einen Mann. Im Fall, dass die Twins als Team gewinnen, könnte es aber theoretisch auch drei Sieger geben.

ProSieben/Sven Doornkaat Julian und Luka Cidic bei "Germany's Next Topmodel"

Dave Bedrosian / Future Image Heidi Klum, 2024 in Cannes

