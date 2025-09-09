Darum haben GNTM-Twins Luka und Julian es beim Modeln schwer

Die GNTM-Zwillinge Luka und Julian Cidic haben kürzlich auf TikTok verraten, dass sie aktuell bei keiner Modelagentur unter Vertrag stehen. Viele ihrer bisherigen Jobs ergaben sich aus Kooperationen mit Unternehmen über Social Media – etwas, das ihnen durchaus Freude bereitet hat. Trotzdem träumen beide davon, auch direkt auf dem Laufsteg zu stehen. Doch wie die Zwillinge erklären, ist das nicht so einfach: "Als High-Fashion-Model, auch als Mann, muss man dünner sein, als wir es momentan sind", erzählt Julian. Obwohl sie bei einer Größe von 1,87 Metern nur 75 Kilogramm wiegen, entspricht das offenbar nicht den Anforderungen der Branche.

Die beiden Brüder haben sich deshalb dazu entschlossen, neue Wege einzuschlagen und verstärkt eine Karriere im Schauspiel anzustreben. Sie stehen bereits bei einer Schauspielagentur unter Vertrag und nehmen aktiv Unterricht, um ihre Fähigkeiten in diesem Bereich auszubauen. "Grundsätzlich sollte man ja immer irgendwas machen, wo man ein Benefit daraus ziehen kann", sagen die Zwillinge entschlossen. Trotz des neuen Schwerpunkts bleibt der Traum, auch als Models erfolgreich zu sein, bestehen. Luka und Julian sind weiterhin auf der Suche nach einer passenden Agentur und hoffen, sowohl im Schauspiel als auch auf dem Laufsteg Fuß fassen zu können.

Die Brüder sind in der Welt von Germany’s Next Topmodel keine Unbekannten. Schon beim Finale sorgten sie für heitere Momente. Unvergessen bleibt ihr spontaner Tanz für Heidi Klum (52), der sowohl Jury als auch Publikum ein Lächeln ins Gesicht zauberte. Die improvisierte Choreografie war als Abschiedsgruß gedacht und zeigte, dass Luka und Julian nicht nur als Models, sondern auch mit Charme und Kreativität überzeugen können. Diese Episode verdeutlicht, dass die Brüder keine Scheu haben, neue Wege einzuschlagen und Herausforderungen anzunehmen.

ProSieben/Sven Doornkaat Julian und Luka Cidic, Finalisten bei "Germany's Next Topmodel" 2024

ProSieben/Sven Doornkaat Julian und Luka Cidic bei "Germany's Next Topmodel"

Germany's Next Topmodel, ProSieben Die Finalisten von "Germany's Next Topmodel" 2024