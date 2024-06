"Abartig feminin": GNTM-Twins feiern Catwalk-Looks nicht!

Halbfinale bei Germany's Next Topmodel! In wenigen Tagen steht fest, wer die 17. Staffel der Castingshow gewinnt. Kurz vor der finalen Sendung müssen sich die Models noch mal beweisen. Nach einem Helikopter-Shooting geht es für die Kandidaten auf den Catwalk – die Outfits dafür kommen aber nicht bei jedem gut an. Die Zwillinge Julian und Luka meckern über ihren Look! "Diese Wimpern sehen halt abartig feminin aus und das ist halt gar nicht mein Look", beschwert sich Luka. Sein Bruder Julian sieht das ähnlich: "Es kratzt schon ein bisschen an mir, wenn ich mir vorstellen würde, ich hätte jetzt was ultrafeminines an und sehe aus wie eine Frau. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich keine Frau bin."

Das ist nicht das erste Mal, dass Julian und Luka über ihr Outfit lästern. Als Marina Hoermanseder die Rolle der Gastjurorin übernahm und die Models mit ihren Looks ausstattete, zeigten sich die Twins nicht gerade begeistert von ihren bunten Mänteln und Teddy-Outfits. "So ganz der Stil, den wir sonst so tragen, ist es nicht" und "Ich finde es irgendwie witzig", reagierten sie.

Ob sich die Kritik der Zwillinge auf ihren Verbleib in der Sendung auswirkt? Zuvor mussten sich die Models bereits bei einem Fotoshooting beweisen. Für die Aufnahmen aus einem Helikopter hatten die Kandidaten nur jeweils zwei Minuten Zeit. Fotograf Vijat Mohindra, der schon Stars wie Miley Cyrus (31) und Paris Hilton (43) vor der Linse hatte, machte es Model-Mama Heidi Klum (51) schwer, sich zu entscheiden: Denn keines der Models konnte mit seiner Leistung enttäuschen!

Anzeige Anzeige

ProSieben/Sven Doornkaat Julian und Luka Cidic bei "Germany's Next Topmodel"

Anzeige Anzeige

ProSieben / Richard Hübner Luka und Julian, "Germany's Next Topmodel"-Kandidaten

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Luka und Julian sich in ihren femininen Looks unwohl fühlen? Ich finde das verständlich! Das ist total daneben... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de