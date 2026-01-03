Ramsay-Peaty-Familiendrama: Mama Tana hält sich raus

Es war der große Tag von Holly Ramsay und Adam Peaty (31) – und doch blieb die Gästeliste Gesprächsthema Nummer eins. Am 27. Dezember gaben sich die Social-Media-Persönlichkeit und der Schwimmstar in der Bath Abbey vor rund 200 Gästen das Ja-Wort, danach wurde im eleganten Kin House weitergefeiert. Auffällig: Viele Angehörige von Adams Seite waren außen vor und durften der Zeremonie nicht beiwohnen. Während Papa Gordon Ramsay (59) bei seiner Rede vor Ort für Gesprächsstoff sorgte, hielt sich Mama Tana Ramsay (50) laut Mirror auffällig zurück und vermied jede öffentliche Einmischung.

Hinter den Kulissen zieht sich Tana Ramsay bewusst aus dem Familienzoff heraus, berichten Freunde. Auf Instagram fand sich zuletzt kein Wort zur Hochzeit, nicht einmal ein neuer Schnappschuss des Paares – der letzte Post mit Holly und Adam stammt aus der Verlobungszeit 2023. Bekannte nennen sie "Tana, die Schlichterin", eine ruhige Vermittlerin, die keinen Nerv für Dramen hat und lieber deeskaliert. Eine Freundin schwärmt laut Daily Mail: "Tana ist die netteste, bodenständigste Frau. Sie liebt es, Mutter zu sein." Dass viele von Adams Angehörigen nicht dabei waren, habe sie nicht kommentiert – auch, um kein Öl ins Feuer zu gießen. Statt öffentlicher Stellungnahmen lieferte die Braut selbst die stärksten Bilder: Für eine Vogue-Story übernahm Holly das Ruder, präsentierte ihre drei Kleider und platzierte dabei noch eine spitze Bemerkung in Richtung der entfremdeten Verwandten ihres Mannes.

Unter den drei Looks zeigte Holly ein ganz besonderes Stück – Tanas eigenes Hochzeitskleid, mit dem sie vor fast 30 Jahren Gordon heiratete. "Es ist wunderschön: Seide mit V-Ausschnitt und Perlen ringsum. Ich habe es anprobiert und es passte perfekt – es musste nicht geändert werden", sagte Holly gegenüber Vogue. Die Geste rührte die ausgebildete Montessori-Lehrerin, die mit dem TV-Koch sechs Kinder großzieht und als herzliche, friedliebende Familienmanagerin gilt. Während Gordon als stolzer Vater auf der Bühne humorvolle Spitzen setzte und seine Tochter feierte, bleibt Tana im Hintergrund nach wie vor die leise Konstante.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tana Ramsay bei den National Television Awards

Anzeige Anzeige

Instagram / hollyramsayy Adam Peaty und Holly Ramsay, November 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Gordon Ramsay begleitet Holly in Hochzeitskleid und Schleier zur Trauung an der Bath Abbey in Bath am 27. Dezember 2025