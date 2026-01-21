Anna Heiser offenbart ihren stillen Kampf gegen Depressionen

Anna Heiser (35) hat auf Instagram einen selten offenen Blick in ihr Leben vor Bauer sucht Frau gewährt – und dabei von einem stillen Kampf erzählt. In einem emotionalen Rückblick, den sie am Montag, 19. Januar 2026, veröffentlichte, blickt die Reality-TV-Bekanntheit auf das Jahr 2016 zurück, das sie als "Jahr der Heilung" beschreibt. Damals lebte sie in Deutschland, zeigte sich mit Mütze und Schal, lächelnd in die Kamera – und rang gleichzeitig mit schweren Depressionen. "Nach fast zwei Jahren harter Arbeit habe ich endlich meine Depression in den Griff bekommen", schreibt Anna. Dass sie diesen Weg weitgehend allein ging, macht ein weiterer Satz deutlich: "Und kaum jemand wusste überhaupt, dass ich diesen inneren Kampf geführt habe", teilt sie ihren Followern mit und lässt die ruhigen Bilder für sich sprechen. "War 2016 ein gutes Jahr? Ja, das war es", bilanziert sie.

Zu den Fotos gehören ein Dirndl-Schnappschuss mit zwei Freundinnen, ein bunter Blumenstrauß auf dem Schreibtisch und ein Spiegel-Selfie, auf dem Anna selbstbewusst strahlt – obwohl sie, wie sie erklärt, damals trotz "guter Figur" hart mit sich ins Gericht ging. Freundschaften und eine erfüllende Arbeit gaben ihr Halt, kleine Alltagsrituale wurden zu Bausteinen auf dem Weg zurück in die Normalität. Doch Anna verschweigt die Rückschläge nicht. In ihrem Post gesteht sie, 2017 erneut in ein "Loch" gefallen zu sein. Genau in diesem Jahr begann jedoch der Wendepunkt, der alles veränderte: Ein Foto zeigt Anna und ihren späteren Mann Gerald (40) in Namibia auf der Ladefläche eines Pick-ups, beide mit Safari-Hüten, die Sonne im Gesicht. "All das musste passieren, damit mein Leben jetzt so ist, wie es ist", fasst sie zusammen. Mit Gerald fand sie nicht nur die große Liebe, sondern auch ein Zuhause, über das beide immer wieder Einblicke teilen – vom Farmalltag bis zu gemeinsamen Projekten.

Bereits ein Jahr nach ihrer ersten Begegnung wagten Anna und Gerald den Schritt vor den Traualtar – ein mutiger Entschluss, der Anna dazu bewegte, ihre polnische Heimat für ein Leben in der afrikanischen Savanne aufzugeben. "Manchmal trifft man im Leben einen Menschen und weiß sofort, dass man zueinander gehört. Man weiß dann auf einmal, warum der Weg bis zum eigenen Glück so steinig war, warum bis dahin so viele Tränen fließen mussten", schrieb sie einst auf Instagram. Die Geburt ihrer beiden Kinder in den Jahren 2021 und 2022 brachte zwar großes Glück, doch berufliche Schwierigkeiten auf der Farm und die Belastungen des Alltags führten zu einer tiefen Ehekrise. Anna sprach offen von "einem tiefen Riss" in ihrer Beziehung und gestand: "Wir sind dabei, uns zu verlieren". Das Paar entschied sich für eine Paartherapie und kämpfte gemeinsam um ihre Liebe. "Durch diese Krise hat unsere Beziehung ein krasses Level erreicht. Die Gespräche sind viel tiefgründiger, wir sind viel offener und reflektierter als je zuvor", sagte Anna gegenüber RTL.

