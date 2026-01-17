Kommt für Anna Heiser "Das Sommerhaus der Stars" infrage?

Anna (35) und Gerald Heiser (40) machten sich durch ihr Kennenlernen bei Bauer sucht Frau einen Namen. Später zeigten sie ihren Alltag bei Goodbye Deutschland und auch für andere Formate werden sie regelmäßig angefragt, wie die Farmerin nun in einer Fragerunde auf Instagram verriet. "Ja, zum Beispiel für Das Sommerhaus der Stars, aber es kommt für uns nicht infrage", erklärte sie ihren Followern. Gleichzeitig deutete sie allerdings an, dass sie bald wieder in einem "Bauer sucht Frau"-Format zu sehen sein werden. Genaueres plauderte Anna jedoch nicht aus.

Für das Paar war das vergangene Jahr auch ohne große TV-Show nervenaufreibend. Anna und Gerald machten eine schwierige Phase in ihrer Ehe durch und verließen ihre Farm in Namibia. Auch der Neuanfang in Polen bereitete ihnen strapaziöse Wochen. In einem ehrlichen Jahresrückblick im Netz schrieb die Influencerin: "Dieses Jahr hat uns an unsere Grenzen gebracht. Aber es hat uns nicht auseinandergerissen. Wir sind noch hier. Gemeinsam. Und das ist alles andere als selbstverständlich."

Die Gründe für ihre Abneigung gegenüber dem Sommerhaus behielt Anna für sich. Das Format ist für heftige Ausraster und Beziehungskrisen bekannt. Fans sprechen sogar von einem "Sommerhaus-Fluch", da sich so viele Paare in oder unmittelbar nach dem Sommerhaus trennen. Getroffen hat dieses Schicksal unter anderem die aktuellen Gewinner, Edda Pilz (24) und Michael Klotz (27). "Das war ja auch keine Beziehung mehr, das war einfach nur noch eine emotionale Abhängigkeit. Ich bin einfach froh, dass ich es geschafft habe, da rauszukommen", schilderte Edda im Gespräch mit Frauke Ludowig (62) beim Sommerhaus-Wiedersehen.

Instagram / annaheiser Anna Heiser, Influencerin

Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser im September 2025

RTL Micha Klotz und Edda Pilz im "Sommerhaus der Stars" 2025