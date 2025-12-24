Nach Umzugstress: So feiern Anna und Gerald Heiser Silvester

Anna (35) und Gerald Heiser (40) sind vor Kurzem von Namibia nach Polen gezogen und haben damit einen großen Schritt gewagt. Jetzt geben die beiden Reality-TV-Stars auf Instagram einen Einblick in ihre Pläne für die anstehenden Feiertage. "Kurz nach Weihnachten fahren wir nach Österreich und werden dort Silvester mit Geralds Cousin und seiner Familie verbringen. Da wir alle keine Kinder haben, wird es definitiv keine wilde Party", schreibt Anna.

Nach dem Jahreswechsel haben die beiden schon den nächsten Trip geplant: Ein Urlaub soll für Erholung sorgen. "Danach ist ein kleiner Urlaub in Italien geplant. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie dringend wir eine Pause brauchen. Das Jahr war echt hart", führt Anna im Netz weiter aus und deutet damit an, wie belastend der Umzug von Afrika nach Europa für die Familie war.

Anna und Gerald Heiser sind vor allem durch ihr Mitwirken in der Sendung Bauer sucht Frau bekannt geworden, wo ihre Liebesgeschichte begann. Zuvor lebte das Paar lange Zeit in Namibia, wo Gerald geboren und aufgewachsen ist. In den sozialen Medien teilen sie regelmäßig Einblicke in ihr Leben und berichten von ihren Erfahrungen. Es scheint, als würden Anna und Gerald das neue Kapitel nach ihrem Umzug mit Ruhe und positiver Energie beginnen.

Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser im Dezember 2025

Imago Anna Heiser bei der Dawid Tomaszewski Präsentation "Excess In Elegance" während der Berlin Fashion Week im Kunstgewerbemuseum

Imago Anna Heiser bei der Premiere von Maxton Hall – Die Welt zwischen uns im Tempodrom, Berlin