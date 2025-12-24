Royals
Nach Umzugstress: So feiern Anna und Gerald Heiser Silvester

- Shannon Lang
Lesezeit: 2 min

Anna (35) und Gerald Heiser (40) sind vor Kurzem von Namibia nach Polen gezogen und haben damit einen großen Schritt gewagt. Jetzt geben die beiden Reality-TV-Stars auf Instagram einen Einblick in ihre Pläne für die anstehenden Feiertage. "Kurz nach Weihnachten fahren wir nach Österreich und werden dort Silvester mit Geralds Cousin und seiner Familie verbringen. Da wir alle keine Kinder haben, wird es definitiv keine wilde Party", schreibt Anna.

Nach dem Jahreswechsel haben die beiden schon den nächsten Trip geplant: Ein Urlaub soll für Erholung sorgen. "Danach ist ein kleiner Urlaub in Italien geplant. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie dringend wir eine Pause brauchen. Das Jahr war echt hart", führt Anna im Netz weiter aus und deutet damit an, wie belastend der Umzug von Afrika nach Europa für die Familie war.

Anna und Gerald Heiser sind vor allem durch ihr Mitwirken in der Sendung Bauer sucht Frau bekannt geworden, wo ihre Liebesgeschichte begann. Zuvor lebte das Paar lange Zeit in Namibia, wo Gerald geboren und aufgewachsen ist. In den sozialen Medien teilen sie regelmäßig Einblicke in ihr Leben und berichten von ihren Erfahrungen. Es scheint, als würden Anna und Gerald das neue Kapitel nach ihrem Umzug mit Ruhe und positiver Energie beginnen.

Anna und Gerald Heiser im Dezember 2025
Instagram / annaheiser
Anna und Gerald Heiser im Dezember 2025
Anna Heiser bei der Dawid Tomaszewski Präsentation "Excess In Elegance" während der Berlin Fashion Week im Kunstgewerbemuseum
Imago
Anna Heiser bei der Dawid Tomaszewski Präsentation "Excess In Elegance" während der Berlin Fashion Week im Kunstgewerbemuseum
Anna Heiser bei der Premiere von Maxton Hall – Die Welt zwischen uns im Tempodrom, Berlin
Imago
Anna Heiser bei der Premiere von Maxton Hall – Die Welt zwischen uns im Tempodrom, Berlin
Wie findet ihr Annas und Geralds Silvester-Plan in Österreich – gemütlich statt Party?
