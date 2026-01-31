"Hässlich": Anna Heiser trägt Narben von damaligen Aussagen

Sie wurde gehänselt, kritisiert, regelrecht zerredet: Anna Heiser (35) spricht offen darüber, wie tief sie die ständigen Kommentare über ihr Aussehen bis heute geprägt haben. Auf Instagram erzählt die ehemalige Bauer sucht Frau-Teilnehmerin in einem Video von Sätzen wie "Du bist so hässlich", die sie seit ihrer Kindheit begleiten. Während sie sich vor der Kamera schminkt, berichtet die Reality-Bekanntheit, dass nicht nur ihre Klassenkameraden, sondern auch Verwandte ungefragt an ihrem Körper herumnörgelten. "Wie zum Beispiel Onkels oder Cousins – für alle war ich entweder zu dünn oder hatte eine zu große Nase oder später auch zu kleine Brüste", berichtet Anna. Die zweifache Mutter macht klar: Diese Worte haben Narben hinterlassen, über die sie nun offen reden will.

In dem Clip schildert Anna, wie sie als junges Mädchen fest davon überzeugt war, ihre Nase eines Tages operieren zu lassen. Der Termin im Kopf war schon gesetzt: Wenn sie erwachsen ist, sollte der vermeintliche Makel verschwinden. Im begleitenden Text zu dem Video schreibt sie, dass es früher fast normal gewesen sei, das Aussehen anderer zu kommentieren, ohne über die Folgen nachzudenken. "Kaum jemand hat sich gefragt, welchen Einfluss solche Worte auf ein Kind haben. Auf das Selbstbewusstsein. Auf die Körperakzeptanz", erklärt sie. Der Wendepunkt kam im Studium: Ein Kommilitone namens Holger reagierte entsetzt auf ihre OP-Pläne und sagte ihr: "Tu das nicht. Deine Nase macht dich aus." Für Anna war das ein Schlüsselmoment. Sie erzählt, dass es in diesem Augenblick "Klick" gemacht habe und sie die Operation endgültig verwarf. Heute nutzt die Influencerin ihre Reichweite, um ihren Fans mitzugeben, wie stark Worte wirken können – und erinnert sie daran: "Du bist toll, so wie du bist."

In der vergangenen Woche hat Anna erneut bewiesen, wie offen sie mit persönlichen Herausforderungen umgeht, über die viele lieber schweigen. Auf Social Media gewährte die einstige Farmbesitzerin ihren Fans einen seltenen Einblick in ihr Leben vor "Bauer sucht Frau" – und berichtete ehrlich von schweren Depressionen, die sie 2016 durchlebte. Damals habe sie zwar für die Kamera gelächelt, kämpfte aber im Stillen einen harten inneren Kampf. "Und kaum jemand wusste überhaupt, dass ich diesen inneren Kampf geführt habe", teilte Anna mit. Am Ende schaffte sie es, ihre Depressionen in den Griff zu bekommen – ein Erfolg, der ihr neuen Mut gab.

Instagram / annaheiser Anna Heiser, TV-Bekanntheit

Imago Anna Heiser bei der Premiere von Maxton Hall – Die Welt zwischen uns im Tempodrom, Berlin

Instagram / annaheiser Anna Heiser, TV-Bekanntheit