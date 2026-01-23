Neue AYTO-Staffel unbeliebt? Marla klagt über Online-Hate

Zoff um die siebte Staffel von Are You The One?: Kaum sind die neuen Folgen angelaufen, tobt im Netz eine Debatte, die Kandidatin Marla Slengard jetzt offen auf TikTok anprangert. In ihrem Clip fragt die gelernte Friseurin frustriert, warum die frische Runde der Dating-Show so heftig verspottet werde und richtet sich dabei direkt an die Community und bekannte Content-Creator. "Warum wird unsere Staffel so krass gehatet?", fragt Marla enttäuscht und gibt zu bedenken: "Ihr habt doch auch mal alle irgendwo angefangen? Gönnt doch einfach!"

Im Vorfeld hatte die Ex-Kandidatin Nelly in einem TikTok-Clip erzählt, dass sie es unangenehm findet, dass Kandidaten der neuen Staffel sich im Netz mit der Show brüsten, bevor die Ausstrahlung überhaupt begonnen hat – zum Beispiel dadurch, dass sie den Show-Titel zu ihrem Namen in den sozialen Medien machen. Dazu nimmt Marla nun Bezug und erklärt: "Ja, wir alle haben's in unserem Insta-Namen stehen, weil wir auch stolz darauf sind und weil es cool ist. Klar posten wir alle viel, weil wir aufgeregt sind." Die 25-Jährige, die schon jetzt durch ihre emotionale Ader auffällt, wünscht sich, dass die Zuschauer sich mit der Kritik zurückhalten und erst einmal abwarten, wie sich die Staffel entwickelt.

Auch andere Ex-Kandidaten wie Steffen Vogeno hatten im Vorfeld angekündigt, die neue Staffel nicht anzuschauen – die Show sei schlichtweg zu langweilig geworden. Die Fans sehen das allerdings anders. Nachdem die erste Doppelfolge am Dienstag veröffentlicht worden war, sammelten sich schnell lobende Kommentare auf Social Media. "Sehr coole erste Folgen! Endlich mal wieder neue Gesichter und die Frauen sehen auch alle fantastisch aus", lobte ein User auf Instagram.

RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidatin Marla

RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidatin Marla

RTL / Frank Beer Der neue "Are You The One?"-Cast 2026

