Zayn Malik glaubt: Er war nie in Gigi Hadid "verliebt"

Zayn Malik (33) hat im Podcast "Call Her Daddy" mit Alex Cooper (31) nun überraschend tief in seine Gefühlswelt blicken lassen. Der Sänger äußerte, dass er möglicherweise nie wirklich verliebt war – auch nicht in seine Ex-Partnerin Gigi Hadid (30), mit der er die fünfjährige Tochter Khai hat. "Meine Auffassung von Liebe entwickelt sich ständig weiter", erklärte Zayn. Während er früher dachte, er verspüre die große Liebe, habe er im Rückblick erkannt, dass es wahrscheinlich eher andere Emotionen waren. "Ich werde G immer lieben, denn sie ist der Grund, warum mein Kind auf dieser Welt ist, und ich habe größten Respekt vor ihr", stellte er klar und fügte hinzu: "Aber ich weiß nicht, ob ich jemals in sie verliebt war."

Die Beziehung von Zayn und Gigi war von 2015 bis 2021 von Höhen und Tiefen geprägt und sorgte immer wieder für Schlagzeilen. Im Herbst 2021 kam es laut People Magazine zur Trennung, nachdem Gigis Mutter Yolanda Hadid (62) schwere Vorwürfe gegen den Sänger erhoben hatte – sie beschuldigte ihn, sie angegriffen zu haben. Obwohl Zayn die Anschuldigungen bestritt, führte der Vorfall zu einer Phase der Funkstille zwischen Gigi und ihm. Das Ex-Paar arbeitet heute jedoch an einem harmonischen Umgang miteinander, um ihre gemeinsame Tochter Khai bestmöglich großzuziehen. Beide scheinen sich inzwischen neu orientiert zu haben: Während Gigi inzwischen mit Bradley Cooper (51) liiert ist, wirkt Zayn aktuell ohne Partnerin glücklich.

Bereits zuvor hatte Zayn betont, dass seine Tochter für ihn die wichtigste Priorität ist. Ein Insider verriet der Zeitung The Sun, dass Khais Geburt nach Jahren voller persönlicher Turbulenzen, psychischer Belastungen und öffentlicher Kritik ein großer Wendepunkt für den Sänger war. Sie habe ihm geholfen, alte Wunden zu heilen, Verantwortung als Vater zu übernehmen und sein Leben neu zu ordnen. Zayn selbst sagte in der Zach Sang Show dazu: "Ich habe das Gefühl, meine Tochter hat die Farben zurück in mein Leben gebracht."

Anzeige Anzeige

Getty Images Gigi Hadid und Zayn Malik, Mai 2016

Anzeige Anzeige

Instagram / gigihadid Gigi Hadid und Zayn Malik mit ihrer Tochter Khai

Anzeige Anzeige

Instagram / zayn Zayn Malik mit seiner Tochter Khai