Zayn Malik präsentiert seine neue Single "Die for Me" live

Zayn Malik (33) ist zurück auf der großen Bühne – und hat dabei direkt neue Musik im Gepäck! Am Dienstagabend, dem 20. Januar, stand der Sänger im Rahmen seiner Vegas-Residency im Dolby Live at Park MGM in Las Vegas auf der Bühne und überraschte die Menge mit mehreren bislang unveröffentlichten Songs. Vor Tausenden Fans präsentierte Zayn laut Just Jared dabei auch seine neue Single "Die for Me" erstmals live. Die Spekulationen über ein neues Album erreichen bereits Höchststände, während Tickets für seine weiteren Shows in der Glücksspielmetropole binnen Minuten ausverkauft waren.

Wie aus einem offiziellen Statement zur Eröffnungsnacht hervorgeht, schlägt Zayn mit "Die For Me" wieder genau den Sound an, der ihn nach dem Ausstieg bei One Direction als Solokünstler groß gemacht hat. Die neue Musik lasse ihn zu seinen Pop-R&B-Wurzeln zurückkehren, heißt es dort. Laut einem Eintrag auf einer Song-Registry-Seite wurde der Track bereits 2022 geschrieben – beteiligt waren Produzent James Essien sowie die Songwriter NEA und Victor Thell. Demnach soll auch Singer-Songwriterin Claudia Valentina den Titel einst aufgenommen haben. Auf Social Media tauchen inzwischen zahlreiche Fanvideos auf, in denen Zayn den Song in voller Länge performt. In einem Clip ist er zu hören, wie er Zeilen wie "You said you would die for me / Said you would die for me / Don’t leave me now, when I need you the most / Gave you my heart, don’t you dare let it go" ("Du hast gesagt, du würdest für mich sterben / Du hast gesagt, du würdest für mich sterben / Verlass mich jetzt nicht, wo ich dich am meisten brauche / Ich habe dir mein Herz gegeben, wage es nicht, es aufzugeben") singt.

Zayns Karriereweg ist eine Geschichte voller Höhen und Tiefen, die von mutigen Entscheidungen geprägt ist. 2015 verließ er schockierend die Boyband One Direction auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs, um seinen eigenen künstlerischen Weg zu gehen. Seine Solo-Alben "Mind of Mine" und "Icarus Falls" zeigten bereits seine Vorliebe für R&B-Klänge und persönliche, intime Texte. In den vergangenen Jahren hatte er sich immer wieder phasenweise aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und sich auf sein Privatleben konzentriert. Besonders wichtig ist ihm dabei seine Rolle als Vater: Mit Model Gigi Hadid (30) hat der Musiker eine gemeinsame Tochter, von der er in Interviews immer wieder als größtem Motivationsfaktor gesprochen hat. "Bestimmte Dinge im Leben können deine Sichtweise auf die Dinge verändern. Seit ich meine Tochter habe, ist es mir vor allem wichtig, ihr ein gutes Vorbild zu sein", so Zayn in der Cosmopolitan.

Getty Images Zayn Malik bei seinem Konzert in Leeds, November 2024

Getty Images Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson und Zayn Malik, Mitglieder von One Direction

Instagram / gigihadid Gigi Hadid und Zayn Malik mit ihrer Tochter Khai