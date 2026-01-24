Schlechtes Omen? Bill & Tom Kaulitz scheiterten bisher im TV

Bill Kaulitz (36) und Tom Kaulitz (36) sollen ab Dezember 2026 die ZDF-Show Wetten, dass..? moderieren. Das ist ein großer Schritt ins Samstagabend-Programm, der in der Branche für Gesprächsstoff sorgt. Die Ankündigung kam nach Jahren, in denen die Tokio Hotel-Stars vor allem abseits des linearen Fernsehens Erfolge feierten. Im TV dagegen blieben die ganz großen Quoten zuletzt aus. Bei Deutschland sucht den Superstar saßen die Zwillinge 2013 gemeinsam in der Jury. Zahlen wie rund 4,17 Millionen Zuschauer in der DSDS-Staffel zehn und ein Finale mit 4,63 Millionen markierten laut Quotenmeter den Abschied von früheren Höhen.

Später standen sie bei The Voice of Germany als Coaches vor der Kamera. Dort rutschte die Zahl während ihrer Teilnahme auf 1,6 Millionen Zuschauer und verfehlte alte Bestwerte deutlich. Die Zwillinge waren zwar nicht die Ursache des Sinkflugs, sie erwiesen sich aber auch nicht als erhoffter Aufschwung. Ein Blick auf die Bilanz zeigt: Wo immer Bill und Tom in großen TV-Formaten auftauchten, setzte sich oft ein bereits vorhandener Quotenrückgang fort – von den zwei genannten Musikshows bis zu Formaten wie Queen of Drags und "That's My Jam". Besonders bitter: "That's My Jam" brach vom Start weg ein und landete später mit kaum mehr als 170.000 bis 190.000 Zuschauern bei VOX im Quotenkeller.

Ganz anders performen die Brüder im Netz: Der Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" rangiert regelmäßig weit oben und die Doku "Kaulitz & Kaulitz" holte bei Netflix solide Abrufe. Genau da punktet ihr Stil – unmittelbarer, persönlicher, ohne TV-Korsett. In ihrem Podcast plaudern die Musiker ungehemmt über Privates. Es wurde unter anderem Bills Ex Marc Eggers (39) zum Thema oder seine feuchtfröhliche Poolparty mit Jannik Kontalis (29). Zuletzt diskutierten die Zwillinge außerdem, ob sie möglicherweise ADHS haben.

Anzeige Anzeige

Imago Tom und Bill Kaulitz bei der 77. Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios München am 11. November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / billkaulitz Tom und Bill Kaulitz, August 2025

Anzeige Anzeige

PIC ONE / ActionPress Bill und Tom Kaulitz, Musiker