"Krank": Tom Kaulitz lästert über Bruder Bills Schwärmereien

Bill Kaulitz (36) liefert in der neuesten Folge von "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" reichlich Gesprächsstoff. Sein Bruder Tom Kaulitz (36) kann sich dabei einige spitze Bemerkungen nicht verkneifen. Bill erklärt im Podcast, dass er sich "nicht einfach" verliebe und seit dem Ende seiner letzten Beziehung vor etwa anderthalb Jahren keine wirklichen Gefühle mehr entwickelt habe. Als er von einem Football-Star und einem Cowboy aus Colorado erzählt, fällt Tom ihm mehrfach ins Wort. Erst spottet er: "Du bist doch ständig verliebt", dann legt er nach: "Eigentlich verliebst du dich nur in Menschen, die du gar nicht kennst. Das ist ja das Kranke."

Im Detail zeichnet Bill das Bild eines Menschen, der gern schwärmt, sich aber nur selten festlegt. Er widerspricht Toms Lästereien, betont, seine Gefühle seien keine Schnellschüsse, und verweist auf die längere Durststrecke seit seiner letzten Beziehung. Tom bleibt dennoch hartnäckig und bezeichnet Bills Gefühlsregungen als bloße "Crushes", die ebenso schnell verschwinden, wie sie auftauchen. Aktuell hat es Bill ausgerechnet Travis Kelce (36) angetan, Tight End der Kansas City Chiefs und Freund von Taylor Swift (36). "Travis Kelce ist mein Traummann", schwärmt der Musiker im Podcast. Parallel plaudert Tom aus, dass Bill außerdem einen "netten Cowboy aus Colorado" kennengelernt habe – eine Einladung stehe bereits im Raum. Bill bremst jedoch die Erwartungen: Flirten bedeute nicht automatisch, verliebt zu sein. Wirkliches Verliebtsein heiße für ihn, sich ganz auf eine einzige Person einzulassen.

Privat geben die Zwillinge seit Jahren im Podcast Einblicke in ihr Leben zwischen Studio, Tour und Glamour. Bill neigt dort immer wieder zu offenen Liebesbekundungen für Reality-Stars und Sportler, zuletzt schwärmte er öffentlich für den "Love Is Blind: Germany"-Kandidaten Jan. Tom, seit 2019 mit Heidi Klum (52) verheiratet, reagiert auf die romantischen Aufwallungen seines Bruders meist mit trockenem Humor – und mit dem Blick des Vertrauten, der die Hoch- und Tiefphasen aus nächster Nähe kennt. Die Dynamik der beiden lebt von diesem Pingpong: Bill teilt Gefühlsmomente, der Gitarrist kontert mit Sprüchen, und am Ende bleibt das, was Fans am meisten lieben – ein sehr persönlicher Blick auf zwei Brüder, die sich nichts vormachen und trotzdem zusammenhalten.

Getty Images Bill Kaulitz und Tom Kaulitz in Berlin, Juni 2025

Imago Travis Kelce trifft vor dem Spiel der Kansas City Chiefs bei den Las Vegas Raiders im Allegiant Stadium ein, 4. Januar 2025

Imago Tom und Bill Kaulitz bei der 77. Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios München am 11. November 2025