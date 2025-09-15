Nach Lissabon: Ziehen Alicia Vikander & Michael nach London?

Alicia Vikander (36) und Michael Fassbender (48) denken über einen Umzug nach London nach. Das Paar lebt seit fast einem Jahrzehnt in Lissabon, könnte jedoch bald nach Großbritannien zurückkehren, wie die Schauspielerin jetzt gegenüber The Standard verriet. Während Alicia sich auf ein Bühnenprojekt vorbereitet und Michael an einem neuen Film arbeitet, hat die Familie für längere Zeit in der britischen Hauptstadt gelebt. Besonders Freunde und die Möglichkeit, wieder Theater zu machen, ziehen Alicia zurück in die Metropole.

Die beiden Söhne des Paares wachsen trilingual auf, da sie eine schwedische Schule in Lissabon besuchen und die Familie regelmäßig zwischen verschiedenen Ländern pendelt. Trotz vieler Vorteile des Lebens in Portugal – wie das milde Klima und die Möglichkeit, viel Zeit im Freien zu verbringen – betont Alicia, dass für sie Heimat keine feste Adresse ist, sondern dort ist, wo ihre Familie zusammen ist. "Es sind die Menschen in meiner Familie, die mein Zuhause sind, nicht der Ort", erklärte sie weiter. Ganz abgeschlossen ist die Entscheidung über einen Wohnortwechsel allerdings noch nicht.

Erst vor wenigen Monaten war das Paar zuletzt gemeinsam bei einem Event in London zu sehen, eine Seltenheit seit der Geburt ihres zweiten Kindes. Auf dem roten Teppich versprühten sie in gewohnter Manier Glamour, dabei wirken sie selten wie ein typisches Hollywood-Paar. Trotz ihrer weltweiten Bekanntheit schätzen Alicia und Michael ein eher privates Leben und scheinen ihren Fokus voll und ganz auf ihre Familie zu legen. Diese Bodenständigkeit ist auch ein Grund, warum Fans das Paar für ihre Natürlichkeit bewundern.

Getty Images Michael Fassbender und Alicia Vikander im Mai 2023

ActionPress Michael Fassbender und Alicia Vikander mit ihrem Baby auf Ibiza

James M Warren/SilverHub/ActionPress Alicia Vikander und Michael Fassbender bei der Premiere von "The Light Between Oceans" in London