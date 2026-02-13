Im Meer verloren: Hardy Krüger jr. bekommt Ehering zurück

Es ist das Happy End, auf das Hardy Krüger jr. (57) und seine Frau Alice insgeheim gehofft haben: Nur wenige Tage, nachdem der Schauspieler nach seinem Auszug aus dem Dschungelcamp an einem Strand in Australien seinen Ehering in den Wellen verloren hatte, verkünden die beiden nun in Berlin die unerwartete Wende. Bei einem Auftritt am Abend ihrer Rückkehr auf der Berlinale verraten Hardy und Alice im RTL-Interview, dass das vermeintlich versunkene Schmuckstück wieder aufgetaucht ist. Dank der Hilfe eines sogenannten Ringretters wurde der Ring an der australischen Gold Coast wiedergefunden.

Dabei sah es zunächst nach einem endgültigen Abschied aus. Hardy hatte im Dschungelcamp rund siebeneinhalb Kilo abgenommen, sein Ringfinger war sichtbar schmaler geworden. Als der Schauspieler vor Freude ins Meer sprang und kurz darauf ohne Ring aus den Fluten zurückkam, musste Alice fassungslos feststellen, was passiert war. "Ich hab’s gesagt! Der Ring ist weg!", erinnert sie sich im Interview an den Schockmoment. Doch dann meldete sich ein Ringretter bei dem Paar und versprach Hilfe. "Ich schicke einen aus Sydney los, der findet euren Ring", habe der Spezialist ihnen zugesichert, erzählt Alice. Das Symbol ihrer Ehe wurde tatsächlich wieder aufgespürt und befindet sich nun, wie Hardy glücklich berichtet, beim Zoll in Australien. "Wir dürfen es sagen. Unser Ring liegt wirklich beim Zoll. Der Ring ist wieder da!", jubelt der Schauspieler im Interview und hofft nun, dass das Schmuckstück auch die Reise um die halbe Welt unbeschadet übersteht.

Für Hardy und Alice ist der Ring weit mehr als ein Schmuckstück: Er steht für ihre gemeinsame Geschichte. Vor seinem Einzug ins Camp hatte Hardy den Ehering sicherheitshalber in die Hände seiner Frau gelegt. Nach der TV-Zeit folgte das tränenreiche Wiedersehen am Meer, bei dem Alice ihrem Mann den Ring übergab, ehe er ihn prompt wieder verlor. Für den Schauspieler und seine Partnerin blieb trotzdem der Glaube an ein gutes Ende. Hardy formulierte es damals mit einem Satz, der nun fast wie ein Versprechen klingt: Der Ring werde seinen Weg zurück zu ihnen finden. Jetzt, da das Symbol ihrer Verbindung gesichert ist, wirkt der turbulente Strandmoment nur noch wie ein Kapitel auf dem gemeinsamen Weg der beiden – mit einer Geschichte, die man sich noch lange erzählen wird.

Getty Images Hardy Krüger Jr. und Alice Krüger bei der Berlin Opening Night 2024 während der Berlinale

Getty Images Alice Krüger und Hardy Krüger Jr. beim 28. Leipziger Opernball in Leipzig

Getty Images Hardy Krüger jr. und Alice Krüger, 18. September 2025