Glatze für Hollywood: Diese Stars rasierten sich den Kopf

Für authentische Darstellungen greifen manche Schauspielerinnen zu drastischen Mitteln und verabschieden sich von ihren langen Haaren. Emma Stone (37) wagte für ihre oscarnominierte Rolle in "Bugonia" den radikalen Schritt und ließ sich ihre Haare komplett abrasieren, um die CEO Michelle Fuller zu verkörpern. Die Schauspielerin willigte allerdings nur unter einer Bedingung ein: Regisseur Yorgos Lanthimos (52) musste "aus Solidarität" ebenfalls zur Glatze greifen. "Es war aufregend. Meine Rasur fühlte sich dramatischer an als seine. Ich will nicht angeben, aber meine Haare waren ziemlich lang und seine nicht", erklärte Emma in einem Clip hinter den Kulissen. Während der Dreharbeiten trug sie in der Öffentlichkeit Hüte und erschien zum New York Film Festival mit einer Perücke.

Doch Emma ist längst nicht die Einzige, die sich für eine Rolle den Kopf rasieren ließ. Florence Pugh (30) schnitt ihre Haare für "We Live in Time" ab, in dem sie eine an Eierstockkrebs erkrankte Köchin spielt. "Es war wirklich bizarr. Mein Kopf war so empfindlich und so viele Leute versuchten, ihn zu berühren", verriet sie der British Vogue. Auch Joey King (26) ließ sich bereits dreimal für Filmrollen kahl rasieren und bereut nichts: "Ich denke, jede Frau sollte das mindestens einmal im Leben tun. Ich habe mich nie freier gefühlt oder mehr im Einklang mit meiner Schönheit", erzählte sie dem Magazin Allure. Anne Hathaway (43) rasierte sich für ihre oscarprämierte Rolle in "Les Misérables" die Haare ab, wurde am Tag des Schnitts jedoch "untröstlich", weil sie realisierte, dass sie "es nicht rückgängig machen konnte".

Zu den prominenten Schauspielerinnen mit Glatze gehören außerdem Natalie Portman (44), die für "V for Vendetta" komplett kahl wurde und Charlize Theron (50), die für "Mad Max: Fury Road" ihre Haare opferte. Die Idee dazu kam Charlize mitten in der Nacht, woraufhin sie Regisseur George Miller um 3 Uhr morgens anrief. Demi Moore (63) zeigte in "G.I. Jane" ebenfalls einen Buzzcut, würde den Look heute jedoch nicht mehr wiederholen. "Ich denke, jetzt, wo ich älter bin, weiß ich auch, dass ich nichts zu beweisen habe. Wenn sie also wirklich meine Haare anders brauchen, können sie mir eine Perücke geben", erklärte sie People. Auch Sanaa Lathan (54), Maisie Williams (28), AnnaSophia Robb (32) und Shira Haas (30) gehören zu den Schauspielerinnen, die sich für Filmrollen den Kopf rasieren ließen.

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Imago Emma Stone in einer Filmszene von "Bugania"

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Getty Images Emma Stone im Juni 2025

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Dimitrios Kambouris/Getty Images Anne Hathaway bei einer Veranstaltung in New York 2013