Jamie-Lynn Sigler enthüllt herzzerreißende Worte an James

Kurz vor dem Tod von James Van Der Beek (†48) saß seine Freundin Jamie-Lynn Sigler (44) an seinem Bett – und hinterließ ihm ein Versprechen, das einem das Herz brechen kann. "Warte auf mich, denn wir werden diesen Tanz machen", sagte sie ihm in seinen letzten Tagen. Die beiden Schauspieler hatten sich eine gemeinsame Hoffnung bewahrt: eines Tages zusammen zu tanzen. Dass es dazu nicht mehr kommen konnte, macht der Schauspielerin nach eigenen Angaben schwer zu schaffen. "Ich bin erschüttert, dass mein Freund nicht mehr da ist", sagte sie jetzt in einem Cover-Story-Interview mit Us Weekly.

James und Jamie-Lynn hatten eine Freundschaft aufgebaut, nachdem beide Hollywood hinter sich gelassen und sich in Austin, Texas, niedergelassen hatten. Was sie besonders verband, waren ihre jeweiligen Gesundheitsreisen: Während James mit seiner Krebserkrankung kämpfte, lebt Jamie-Lynn seit ihren Zwanzigern mit Multipler Sklerose – eine Diagnose, die sie öffentlich erstmals 2017 in einem Interview mit der National Multiple Sclerosis Society bekanntgab. Damals stand sie noch für die Serie "The Sopranos" vor der Kamera. In Austin führten die beiden laut Jamie-Lynn "viele lange Gespräche" über Glauben und Akzeptanz. "Wir hatten viele Momente des 'Ich sehe dich', in denen wir uns über das hinausdrängten, was unser Körper uns sagen wollte, weil wir in diesen Momenten präsent sein wollten", so die Schauspielerin gegenüber Us Weekly.

James war im November 2024 mit einer Darmkrebsdiagnose an die Öffentlichkeit gegangen, nachdem er die Erkrankung seit 2023 zunächst für sich behalten hatte. Er starb am 11. Februar dieses Jahres im Alter von 48 Jahren. Seine Witwe Kimberly teilte die Nachricht auf Instagram mit den Worten: "Er begegnete seinen letzten Tagen mit Mut, Glauben und Anmut." Jamie-Lynn ehrte ihren verstorbenen Freund wenig später auch in ihrem Podcast "MeSsy", den sie gemeinsam mit Christina Applegate (54) betreibt. Dort sprach sie über seine sechs Kinder und seine Frau als sein Vermächtnis und sagte: "Ich werde ihn sehr vermissen, und ich bin wirklich, wirklich traurig, dass mein Freund nicht mehr hier ist."

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Getty Images / Frazer Harrison, IMAGO / ZUMA Press Collage: Jamie-Lynn Sigler und James Van der Beek

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Instagram / jamielynnsigler Jamie-Lynn Sigler, Schauspielerin

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