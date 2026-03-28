Emilia Van Der Beek feiert ersten Geburtstag ohne Papa

Kimberly Van Der Beek hat den zehnten Geburtstag ihrer Tochter Emilia nun mit einem emotionalen Foto auf Instagram gewürdigt. Die 44-Jährige teilte in ihrer Story ein Bild, auf dem Emilia gemeinsam mit ihrem verstorbenen Vater James Van Der Beek (†48) zu sehen ist. Auf dem Schnappschuss trägt der Dawson's Creek-Star eine Jacke mit Fellbesatz, einen Pullover und eine Mütze, während er sich an seine Tochter lehnt. Emilia legt ihre Arme auf die Schultern ihres Vaters, trägt einen übergroßen Pullover und lächelt sanft in die Kamera. "Nur ein paar himmlische Monate her. Vermisse dich, meine Liebe", schrieb Kimberly zu dem Foto.

James verstarb im Februar im Alter von nur 48 Jahren, nachdem er den Kampf gegen Darmkrebs verloren hatte. Der Schauspieler hatte seine Diagnose im November 2024 öffentlich gemacht und gegenüber dem People Magazine erklärt, dass die Erkrankung nach einer Routineuntersuchung im August 2023 entdeckt worden sei. Kimberly verkündete den Tod ihres Ehemannes daraufhin am 11. Februar über einen Instagram-Post mit den Worten: "Unser geliebter James David Van Der Beek ist heute Morgen friedlich von uns gegangen. Er begegnete seinen letzten Tagen mit Mut, Glaube und Würde."

Erst Anfang des Monats hatte James' Tochter Emilia selbst über ihre Trauer gesprochen. Die Zehnjährige meldete sich am Geburtstag ihres Vaters in einem Instagram-Video zu ihrem Umgang mit dem Verlust und wollte anderen Kindern Mut machen. "Die wichtigste Sache beim Tod eines geliebten Menschen ist, mit ihnen zu sprechen und seine Gefühle rauszulassen", erklärte sie. "Ich spreche jeden Tag mit meinem Papa. Ich beginne mit einem Satz und sage: 'Hallo Papa, ich vermisse dich und ich liebe dich so sehr, und ich werde niemals aufhören, dich zu lieben.'" Emilia betonte zudem, dass sie glaube, ihr Vater sei nun an einem guten Ort und habe keine Schmerzen mehr.

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Instagram / vanderkimberly James Van Der Beek mit seiner Tochter Emilia

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Instagram / vanderjames Kimberly und James Van Der Beek mit ihren sechs Kindern im Juli 2022

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