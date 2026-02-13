Claire Foy (41) hat ein schockierendes Detail aus ihrem Privatleben enthüllt: Die Schauspielerin lebte nach eigenen Angaben mindestens fünf Jahre lang mit Parasiten in ihrem Körper, ohne zu wissen, was mit ihr nicht stimmte. Im Podcast "Table Manners" von Jesse und Lennie Ware berichtete die The Crown-Darstellerin, sie vermute, sich die ungebetenen Mitbewohner bei einer Reise nach Marokko eingefangen zu haben. Über Monate und Jahre verlor Claire immer weiter an Gewicht, obwohl sie nach eigener Schilderung große Mengen aß und ständig Hunger hatte. "Ich habe immer weiter abgenommen und wusste nicht, was los war. Ich dachte nur: 'Ich esse doch alles.' Ich hatte unheimlichen Hunger", schilderte sie. Ein Arzt konnte schließlich klären, was hinter den mysteriösen Symptomen steckte – und fand im wahrsten Sinne des Wortes "eklige" Ursachen in ihrem Bauch.

Im Gespräch schilderte Claire, wie die Suche nach der Ursache sie zermürbte. Blut- und Stuhltests brachten schließlich Klarheit. "Sie reisen immer zu zweit, hat mir der Arzt gesagt. Eklig, absolut widerlich. Es ist abstoßend", erzählte die Schauspielerin. Um die Parasiten loszuwerden, musste sie eine spezielle Diät durchziehen und vor allem auf eines konsequent verzichten: Koffein. Dabei war Tee für Claire eigentlich fester Bestandteil des Alltags. Sie trank nach eigenen Angaben "mindestens 15 Tassen am Tag" plus zwei Tassen Kaffee. Obwohl die Parasiten inzwischen behandelt sind, ist sie beim koffeinfreien Leben geblieben, wie sie im Podcast berichtete.

Claire ist einem Millionenpublikum vor allem als Königin Elizabeth aus der Netflix-Serie "The Crown" bekannt. Über ihr Privatleben spricht die sonst eher zurückhaltende Britin selten so offen wie im Podcast. Freunde und Kollegen beschrieben Claire in Interviews in der Vergangenheit als jemanden, der im Job hoch konzentriert ist, privat aber die Ruhe im kleinen Kreis schätzt. Ihre Fans bewundern Claire nicht nur für ihr schauspielerisches Talent, sondern auch dafür, wie konsequent und zielstrebig sie Herausforderungen im Leben meistert, etwa die monatelange Verfolgung durch einen Stalker. Ihre klare Entscheidung, auch nach der Behandlung der Parasiten auf Koffein zu verzichten, passt zu dem Bild einer Frau, die bereit ist, ihren Lebensstil grundlegend zu verändern, wenn es notwendig ist und einer guten Sache dient.

Getty Images Claire Foy, Schauspielerin

Getty Images Claire Foy im Oktober 2018

Netflix Clarie Foy als junge Queen Elizabeth in "The Crown"