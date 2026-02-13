Drama in Wien: Evelyn Burdecki stürzt vor dem Opernball

Premieren-Schreck für Evelyn Burdecki (37) kurz vor dem glanzvollen Opernball in Wien: Die Reality-Beauty macht sich auf den Weg zur exklusiven Veranstaltung, als ihre spektakuläre Garderobe ihr plötzlich zum Verhängnis wird. In einem schwarzen Kleid mit Federn und einer unglaublichen fünf Meter langen Schleppe schreitet Evelyn eine Treppe hinauf – und stolpert prompt über den XXL-Stoff. Sie verliert den Halt, gerät ins Wanken und stürzt nach vorne auf die Stufen. In einem Clip, den sie selbst auf Instagram mit ihren Fans teilt, ist zu sehen, wie sie der Länge nach hinfällt und mit dem Gesicht auf dem Boden landet.

Gott sei Dank wird schnell klar: Es sieht viel dramatischer aus, als es ist. Evelyn richtet sich nach dem Crash rasch wieder auf und kann weitergehen. Von ernsthaften Verletzungen ist nichts zu sehen, vielmehr lacht die Moderatorin kurz darauf schon wieder in die Kamera und scheint den peinlichen Moment mit Humor zu nehmen. "Scheiße", ruft sie ihren Fans noch entgegen. "Fünf Meter Eleganz in Perfektion. Eine Schleppe muss man tragen können. Und ich dachte wirklich, ich hätte das im Griff", schreibt Evelyn zu ihrem Post und begleitet ihn mit einem lachenden Emoji. Bereits zuvor kämpfte sie schon mit einem Problem: Wie die Kronen Zeitung berichtet, passte ihr Kleid nicht und sie musste umplanen.

Für Evelyn, die durch ihre Teilnahme bei Der Bachelor und diversen anderen Formaten berühmt geworden ist, ist der Wiener Opernball ein besonderer Abend, den sie mit ihrem typischen Mix aus Glamour und Selbstironie angeht. Die Reality-Darstellerin ist es gewohnt, ihr Leben mit allen Höhen und Tiefen in Clips und Storys zu zeigen und bindet ihre Community auch diesmal unmittelbar ein. Stars wie Frauke Ludowig (62) und Sarah Knappik (39) reagierten mit unterstützenden Kommentaren wie "Wow Girl" und Herzchen- und Flammen-Emojis. Gerade solche unperfekten Momente gehören zu ihrem Image als zugänglicher TV-Star, der auch in Abendrobe lieber lacht, statt sich zu verstecken. Fans lieben sie gerade für diese authentische und unbeschwerte Art, die Evelyn immer wieder ins Rampenlicht trägt. Den Abend wird Evelyn trotz allem genossen haben.

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki beim Opernball, 2026

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki stolpert über ihr Kleid

Imago Evelyn Burdecki, Deutscher Filmpreis 2025

