Katharina Wagener plagt großes Gefühlschaos vor der Geburt

Reality-Star Katharina Wagener (30) hat ihre Fans mit einem sehr offenen Schwangerschafts-Update überrascht. In einem neuen Instagram-Post vom 12. Februar nimmt Katharina ihre Community mit zu ihrem ersten CTG-Termin und beschreibt dabei, wie sehr sie das näher rückende Geburtserlebnis aktuell beschäftigt. Während sie im dritten Trimester und in der 32. Schwangerschaftswoche steckt, spricht sie über ein Gefühlschaos aus Vorfreude, Dankbarkeit und gleichzeitig großer innerer Belastung. Begleitet werde sie zwar vom Vater ihrer Kinder, doch trotzdem schildert sie das Gefühl, oft emotional auf sich allein gestellt zu sein. Innerhalb der ersten halben Stunde nach Veröffentlichung sammelte der ehrliche Einblick schon erste Kommentare und knapp hundert Reaktionen.

In ihrem Post wird deutlich, wie widersprüchlich sich der Alltag der werdenden Mutter gerade anfühlt. Katharina schreibt, sie wisse oft nicht, wohin mit all den Emotionen in ihr und wünsche sich, einfach einmal flüchten zu können. Sie betont, dass sie darauf vertraut, dass der Papa für die gemeinsamen Jungs da sein wird, doch sie selbst sehne sich danach, dass auch jemand speziell für sie da ist. "Ich bin nicht alleine – und doch fühle ich mich gerade sehr alleine", fasst sie ihre Lage zusammen. Gleichzeitig spricht sie von der Angst, dieser intensiven Phase nicht gewachsen zu sein, und hofft, bis zur Geburt mental wieder mehr Stärke zu finden.

Für viele ihrer Follower ist es nicht das erste Mal, dass Katharina so offen über persönliche Themen spricht. Die Influencerin teilt auf Instagram seit Jahren Einblicke in ihren Alltag und nimmt ihre Fans häufig mit durch Höhen und Tiefen. Zu Schwangerschaft, Mutterschaft und Beziehungen meldet sie sich immer wieder mit ehrlichen Worten und ungeschönten Momenten. Gerade diese Nähe macht für viele ihrer Anhänger den besonderen Reiz ihres Profils aus: Sie begleiten die Reality-TV-Bekanntheit nicht nur bei glamourösen Terminen, sondern auch in stillen, verletzlichen Augenblicken zu Hause mit ihren Kindern, in denen Katharina ihre Gefühle direkt und ohne Filter mit ihnen teilt.

Anzeige Anzeige

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener gibt ein Schwangerschafts-Update

Anzeige Anzeige

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener, September 2025