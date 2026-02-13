Kostüme bei "Promis unter Palmen": Das denkt Anouschka Renzi

Anouschka Renzi (61) ist bei der vierten Staffel von Promis unter Palmen mit dabei – und liefert schon vorab einen ehrlichen Blick hinter die Kulissen. Im Gespräch mit Promiflash verrät die Schauspielerin, wie sie zu den lustigen Kostümen steht, die von den Kandidaten bei fast jedem Spiel getragen werden müssen. Für die gebürtige Berlinerin sind die textilen Stimmungskanonen kein Problem, im Gegenteil: "Das finde ich sehr lustig. Damit habe ich überhaupt kein Problem", sagt sie über die skurrilen Verkleidungen, die schon manches Mal an günstige Faschingskostüme erinnerten.

Anouschka lacht darüber und nimmt sich selbst dabei nicht zu ernst. Doch der Dreh hat es in sich: Die Sonne scheint erbarmungslos, während die Stars im Sand um den Sieg kämpfen. Die echte Herausforderung seien demnach auch die Aufgabenstellungen an sich gewesen, vor allem im tiefen Sand und bei Temperaturen um die 38 Grad. "Diese Spiele habe ich meistens verkackt, aber das ist okay", erklärt Anouschka weiter. Zwischen Teamduellen, Zeitdruck und wackeligen Parcours setzt die 61-Jährige also auf ihren gewohnten Humor – und nimmt die Pleiten sportlich.

Realityfans kennen Anouschka heute vor allem für ihre einzigartige Mischung aus Direktheit und Selbstironie, doch ihre Karriere begann anders: Nach ihrer Schauspielausbildung etablierte sie sich früh auf der Bühne und bewies dort klassische wie moderne Bandbreite. Einem breiten Publikum wurde sie vor allem durch zahlreiche Fernsehrollen bekannt, insbesondere in Serien und beliebten Daily-Formaten, in denen sie häufig starke, pointierte Figuren verkörperte. Über die Jahre entwickelte sie sich zur verlässlichen Größe im Unterhaltungsbereich, begleitet von regelmäßigen Auftritten in Shows und Reality-Produktionen. Parallel blieb sie dem Theater treu und kehrte immer wieder zu Bühnenengagements zurück.

Imago Bei der Premiere von "Promis unter Palmen" im Cinenova Köln: Schauspielerin Anouschka Renzi am 04.02.2026

Joyn Alle Teilnehmer der neuen "Promis unter Palmen"-Staffel

RTLZWEI Anouschka Renzi, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmerin Staffel sechs