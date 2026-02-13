Anouschka Renzi reflektiert ihre Realityshow-Teilnahmen

Anouschka Renzi (61) schaut auf ihre Reality-Reise zurück! Im Gespräch mit Promiflash verrät die Schauspielerin, was ihr die Teilnahme an Shows wie dem Dschungelcamp, Kampf der Realitystars und Promis unter Palmen wirklich bedeutet hat – und wie sie heute darüber denkt. Ihr Fazit ist eindeutig, hat aber auch überraschende Nuancen: Das "Dschungelcamp" beschreibt sie als "mega", verschweigt jedoch nicht, wie extrem fordernd die Zeit für sie war. "Kampf der Realitystars" habe sie dagegen als deutlich entspannter erlebt.

Im Interview mit Promiflash vergleicht Anouschka die Shows auch und erklärt ihre Mechanik: "Es sind halt Leute in einer Villa und es gibt Spiele", sagt sie. Entscheidend sei am Ende die Chemie unter den Kandidaten, die das Gefühl in der Runde bestimme. Über die Unterschiede im Stresslevel weiß sie nur: "Das hat vielleicht mit der Konstellation zu tun, aber alle sind schon ein bisschen ähnlich." Für sie persönlich habe es bei "Kampf der Realitystars" "richtig gut" gepasst. Besonders offen erzählt sie von einer ungewöhnlichen WG-Situation: "Ich hatte 11 Tage Eric Stehfest in meinem Bett, war aber ganz, ganz cool, locker – alles gut", so Anouschka. Dass sie trotz der engen Wohnverhältnisse gelassen blieb, zeigt für sie den entspannteren Ton der Produktion: weniger Druck, mehr relaxte Vibes als im Dschungelcamp.

Abseits von Spielen und Eliminierungen standen für Anouschka vor allem die zwischenmenschlichen Momente im Vordergrund. Die Schauspielerin, bekannt aus Bühne, Film und Modeljobs, wirkt in ihren Schilderungen geerdet und pragmatisch. Sie kommt gut mit geteilten Zimmern zurecht, legt Wert auf Respekt und hält Kontakte aus den Formaten bewusst ausgewählt – besonders zu denen, mit denen sie eine lockere und humorvolle Zeit hatte. Besonders in Erinnerung bleiben ihr gemeinsame Gespräche, kleine Routinen und die Verbündeten, die ihr den Alltag am Set erleichtert haben.

Anzeige Anzeige

Imago Anouschka Renzi bei der Premiere von "Promis unter Palmen"

Anzeige Anzeige

Getty Images Anouschka Renzi, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Anouschka Renzi, Schauspielerin

Anzeige