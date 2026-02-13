Rätsel um Queen Elizabeths Corgis: Hier leben sie jetzt

Gesehen, geschnappt, gerettet? Die Corgis von Queen (†96) Elizabeth sind zurück im Rampenlicht: Wie Daily Mail berichtet, wurden Muick und Sandy am Montag auf dem Sandringham-Anwesen in Norfolk beim Spaziergang gesichtet – eskortiert von der privaten Sicherheitsbegleitung von Andrew Mountbatten Windsor (65). Der Royal lebt derzeit vorübergehend auf Wood Farm, nachdem er aus der Royal Lodge in Windsor ausgezogen ist. Zusammen mit seiner Ex-Frau Sarah Ferguson (66) hatte Andrew die Hunde nach dem Tod der Queen im September 2022 übernommen. Trotz des anhaltenden Epstein-Skandals und der Diskussion um seine Zukunft scheint eines sicher: Die Corgis sind mit ihm umgezogen.

Zuvor hatte ein rätselhaftes Statement aus dem Buckingham Palast im Oktober 2025 lediglich bestätigt, die Hunde würden "in der Familie bleiben". Zeitgleich kursierten Berichte, König Charles (77) wolle Muick und Sandy aus Andrews Obhut nehmen. Neue Fotos vom Montag legen nun das Gegenteil nahe: Die Tiere sind mit Andrew nach Norfolk gereist, während sein künftiges Zuhause auf Marsh Farm renoviert wird. Das hat Folgen für Sarah: Die Duchess of York sucht laut Berichten nach einer neuen Bleibe – allerdings ohne die pelzigen Publikumslieblinge. Parallel dazu meldete sich der Palast in einer separaten Erklärung zu Wort und sprach von "tiefgreifender Besorgnis" des Königs über neue Vorwürfe gegen Andrew im Zusammenhang mit dessen früherer Verbindung zu Jeffrey Epstein (†66).

Für Sarah hatten die Hunde eine besondere Bedeutung. Noch im September erinnerte sie in sozialen Medien an die Verstorbene und schrieb: "Sich um die geliebten Corgis Ihrer Majestät zu kümmern, ist eine Ehre und eine tägliche Erinnerung an die Zeit, die wir miteinander teilen durften", berichtete sie ihren Followern. Muick und Sandy gelten als letzte lebendige Erinnerungen an die legendäre Corgi-Linie der Queen, die seit Jahrzehnten zum Markenzeichen der Monarchin wurde. Freunde beschreiben, dass Sarah auch privat immer wieder liebevoll von den Tieren erzählte, während Andrew als langjähriger Hundefreund gilt. Dass die beiden Vierbeiner nun an seiner Seite in Sandringham auftauchen, fügt ihrer bewegten Familiengeschichte ein neues Kapitel hinzu – eng verknüpft mit Orten, die der Queen stets am Herzen lagen.

Anzeige Anzeige

Instagram / sarahferguson15 Sarah Ferguson mit den Corgis Muick und Sandy

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Andrew mit den royalen Corgis, September 2022

Anzeige Anzeige

ANWARxHUSSEIN / IMAGO / Avalon.red Queen Elizabeth mit ihren Hunden, April 2006