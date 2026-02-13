Diese Taktik hat Anouschka Renzi bei "Promis unter Palmen"

Anouschka Renzi (61) begeistert bald in der vierten Staffel von Promis unter Palmen die Zuschauer. Die Schauspielerin verrät im Gespräch mit Promiflash, dass sie ohne eine konkrete Strategie in die Realityshow zog. "Nein, sowas habe ich leider nicht, eine Strategie. Meine Taktik war, ich bleibe ruhig", gibt sie offen zu. Dass dies aber nicht immer umzusetzen war, gab Anouschka im Gespräch zu: "Das Problem ist, dass ich ein bisschen älter als die anderen bin. Und mir ging es so schlecht wegen der Hitze. Da waren 38 Grad und du hockst da und machst diese stundenlangen Interviews. Das sieht cool aus. Aber du sitzt stundenlang in einem Raum, der nicht mal Air Condition hat."

Trotz der körperlichen Belastung versucht die Schauspielerin, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. "Ich habe ständig irgendwelche Eiswürfel auf und unter dem Kopf und unter den Armen gehabt. Mir ging es einfach nicht gut und deshalb ist eine Taktik dann irgendwann eh weg", stellt sie klar und fügt hinzu: "Aber im Großen und Ganzen bin ich respektvoll. Also, ich gehe nicht Scheiße mit Leuten um, so was mache ich nicht."

Anouschka, die in ihrer Karriere schon viele Höhen und Tiefen durchlebt hat, bleibt sich auch in diesem aufregenden Projekt treu. Bekannt wurde sie nicht nur durch ihre Arbeit als Schauspielerin, sondern auch als Model. Ihr Charakter zeichnet sich durch Authentizität und eine gewisse Gelassenheit aus, die sie zu einer interessanten Teilnehmerin in einer Welt voller Intrigen und Taktik macht. Ganz nach dem Motto "Bleib du selbst" stellt sie sich der Herausforderung, ohne ihren Prinzipien untreu zu werden – selbst unter extremen Bedingungen.

Imago Zu Gast bei der Premiere von Kinky Boots im Admiralspalast: Anouschka Renzi, Berlin, 18.12.2025

Imago Anouschka Renzi bei der Staffel-Premiere von "Promis unter Palmen" im Cinenova Köln, 04.02.2026

Imago Anouschka Renzi bei der Premiere von "Promis unter Palmen" im Cinenova Köln, 04.02.2026