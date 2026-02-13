Diese Bemerkungen verletzen schwangere Paloma Faith (44)

Paloma Faith (44) macht ihrem Herzen Luft und trifft damit einen Nerv: Die Sängerin, die derzeit ihr drittes Kind erwartet, schildert auf Instagram, wie verletzend Kommentare über ihren Körper in der Schwangerschaft sein können: "Manchmal runzeln die Leute die Stirn, weil sie denken, ich sei 'zu schwanger', um arbeiten zu gehen. Manchmal sagen Leute: 'Bist du sicher, dass es keine Zwillinge sind?' und ich fühle mich danach 48 Stunden lang schlecht."

In dem offenen Post sprach Paloma auch über die medizinische Seite. "Ich bin keine und war nie eine schlanke Schwangere. Ich habe Wassereinlagerungen, ich versuche, mich nicht darum zu kümmern, was die Leute sagen oder denken, aber es ist schwierig", schreibt sie und fügt hinzu: "Mit 44 gibt es viel mehr Ultraschalluntersuchungen, weil es eine Risikoschwangerschaft ist. Es gibt mehr Bluttests, mehr Sorgen, aber am meisten bin ich einfach dankbar, diese Chance zu haben, das zusammen mit meinem Partner zu erleben und dem Wunder des Lebens noch eine Chance zu geben."

Schon zuvor zeigte sich Paloma energisch und sportlich, trotz fortschreitender Schwangerschaft. Viel Wert legt sie in dieser Zeit darauf, auch weiterhin aktiv zu bleiben. Sie gibt regelmäßig Einblicke in ihre Schwangerschaft auf Social Media, was sie in engem Austausch mit ihren Fans hält. Vor ihrer Beziehung mit Stevie war die Musikerin mit dem französischen Künstler Leyman Lahcine verheiratet, mit dem sie zwei Kinder hat. Diese Ehe endete jedoch 2022, ein Jahr, das für Paloma durch die Trennung auch psychisch belastend war.

Anzeige Anzeige

Getty Images Paloma Faith startet die zweite Staffel von "Mad, Sad & Bad" in Covent Garden, London

Anzeige Anzeige

Getty Images Paloma Faith beim Caudwell Children Butterfly Ball 2025 im The Dorchester, London

Anzeige Anzeige

Instagram / palomafaith Schwangere Paloma Faith im Dezember 2025