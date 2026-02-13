Anouschka Renzi war in TV-Show "intellektuell unterfordert"

Anouschka Renzi (61) packt über ihre Zeit bei Promis unter Palmen aus – und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Im Promiflash-Interview erzählt die Schauspielerin, was sie am Set der vierten Staffel erlebt hat, wen sie mochte und warum sie sich dort fehl am Platz fühlte. Gedreht wurde mit einem bunten Mix aus Reality-Gesichtern, mit denen Anouschka teils zum ersten Mal zusammentraf. Mit dabei: Gina-Lisa Lohfink (39) und Claude Oliver Rudolph (69), die sie "seit 30 Jahren" kennt, außerdem Eric Stehfest (36) und Maurice Dziwak (27), den sie "im Dschungel gesehen" und "ganz süß" gefunden habe. Doch trotz einiger Sympathien sei für sie schnell klar gewesen: Diese TV-Welt fordert sie nicht – im Gegenteil.

Im Gespräch zeichnet Anouschka ein deutliches Bild vom Cast. Besonders deutlich wird sie aber auch, wenn es um die Atmosphäre geht: "Es wäre auch ganz schön, wenn da noch jemand drin gewesen wäre, der auch mal ein Buch gelesen hat. Das ist unfassbar, was für ein unterirdischer Bildungsstand da herrscht. Und zwar sind die nicht 18, sondern die sind Mitte 30 alle. Da denke ich: Was ist los?" Für sie sei das Resultat klar gewesen: "Warum heißt das, dass man von nichts weiß, sich für nichts interessiert? Deshalb langweile ich mich da. Und das sieht man mir an. Ich langweile mich. Ich bin völlig intellektuell unterfordert", sagt sie gegenüber Promiflash.

Ganz ohne Lob kommt ihr Rückblick dennoch nicht aus. Anouschka betont, dass hinter den Kulissen auch Wärme und Rückhalt spürbar waren. So hebt sie besonders Silvia Wollny (61) hervor, die sie "sehr gerne" möge, und Menderes Bağci (41), den sie "einen Schatz" nennt. In Gesprächen abseits der Challenges habe sie die freundlichen Seiten vieler Teilnehmer erlebt, die Nähe im Alltag, das schnelle Du, die spontanen Hilfen – kleine Momente, die für sie zählten, auch wenn der Ton in Spielen und Runden oft lauter wurde.

Anzeige Anzeige

Imago Anouschka Renzi bei der Premiere von "Promis unter Palmen" im CINENOVA Köln, 04.02.2026

Anzeige Anzeige

Joyn Alle Teilnehmer der neuen "Promis unter Palmen"-Staffel

Anzeige Anzeige

Imago Menderes Bağci bei der Aufzeichnung der MDR-Talkshow Riverboat in der MediaCity Leipzig am 21.04.2023