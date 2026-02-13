Alle Infos zur neuen Staffel von "Ninja Warrior Germany"

Auch 2026 wird Ninja Warrior Germany wieder auf RTL zu sehen sein. Die mittlerweile elfte Staffel der beliebten Show startet mit den Aufzeichnungen am 18. Mai in den MMC Studios in Köln, wie Giga berichtet. Wer dabei sein will, kann sich Tickets für die viereinhalbstündigen Vormittags- oder Nachmittagsaufzeichnungen kaufen. Erneut werden die Kandidaten aufwendige Hindernisparcours überwinden müssen, um sich bis ins Finale durchzukämpfen und die Chance auf 300.000 Euro Preisgeld zu nutzen.

Bisher führten Laura Wontorra (36), Jan Köppen (42) und Frank Buschmann (61) gemeinsam durch die actionreiche RTL-Show. Frank hat allerdings angekündigt, künftig nicht mehr zu moderieren und legt damit nach vielen Staffeln das Mikro nieder. Wer seinen Platz an der Seite von Laura und Jan übernimmt, ist derzeit noch offen. Klar ist dagegen: Die elfte Staffel wird wie gewohnt im Herbst bei RTL starten, voraussichtlich im September oder Oktober, mit rund zweistündigen Folgen im Freitagabendprogramm. Nach der TV-Ausstrahlung sollen die Episoden wie in den vergangenen Jahren bei RTL+ abrufbar sein. Die Bewerbungsphase für Teilnehmende ist für 2026 bereits abgeschlossen.

Seit ihrem Start im Jahr 2016 hat sich "Ninja Warrior Germany" zu einem festen Bestandteil des RTL-Programms entwickelt. Die Spielshow, die nicht nur körperliche Stärke, sondern auch mentale Ausdauer fordert, begeistert Jahr für Jahr zahlreiche Fans. Einige Athleten wie René Casselly (29), der 2021 als erster Teilnehmer den Mount Midoriyama bezwang und später Gewinner bei Let's Dance wurde, sind durch die Show weit über den Parcours hinaus bekannt geworden. Auch Joel Mattli hat sich durch spektakuläre Leistungen einen Namen gemacht und tritt 2026 bei "Let's Dance" an.

RTL / Markus Hertrich Jan Köppen, Laura Wontorra und Frank "Buschi" Buschmann bei "Ninja Warrior Germany"

RTL / Willi Weber Philipp Göthert bei "Ninja Warrior Germany"

RTL / Markus Hertrich René Casselly, "Ninja Warrior Germany"-Kandidat