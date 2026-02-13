Droht Andrew etwa lebenslange Haft wegen Epstein-Skandal?

Die Welt blickt gespannt nach London: Die Thames Valley Police prüft derzeit schwerwiegende Vorwürfe gegen den Ex-Prinzen Andrew (65) Mountbatten Windsor im Zusammenhang mit dem Fall Jeffrey Epstein (†66). Dem ehemaligen Handelsbeauftragten wird vorgeworfen, geheime Berichte aus seiner offiziellen Funktion an den verurteilten Sexualstraftäter weitergeleitet zu haben. Rechtsexperten wie Chloe Jay und Jennifer Obaseki weisen darauf hin, dass bei einer Verurteilung wegen eines schweren Dienstvergehens oder Amtsmissbrauchs theoretisch eine lebenslange Haftstrafe droht. Im Gespräch mit Hello Magazine erläuterten die Experten, dass Andrew im Gegensatz zu seinem Bruder, König Charles (77), keine strafrechtliche Immunität genießt. Bei entsprechender Beweislage könnte er also angeklagt werden. Der König hat bereits öffentlich seine Unterstützung für die polizeilichen Ermittlungen signalisiert.

Hinter den Kulissen wird es jetzt richtig ungemütlich. Juristen wie Simarjot Singh Judge erklären, dass der nächste Schritt wohl eine Einladung zum freiwilligen Gespräch mit der Polizei wäre. Er betont aber, dass dies weder Anklage noch Festnahme bedeute. Sollten die Ermittler genug E-Mails oder Dokumente finden, die Andrews Fehltritte beweisen, könnte es zu einem großen Prozess vor dem Crown Court kommen. Doch bis es so weit ist, könnten Jahre vergehen. Der Jurist warnt auch davor, voreilige Schlüsse zu ziehen: "Unter Ermittlungen zu stehen, ist nicht dasselbe wie schuldig zu sein", betont er im Gespräch mit dem Magazin. Andrew selbst streitet alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe ab.

Wie die Zukunft des Ex-Royals nun aussieht, hängt maßgeblich von den nächsten Monaten ab. Falls die Ermittler der Thames Valley Police genügend Beweise finden, könnte es laut Dr. Jennifer Obaseki zu einer "sehr schnellen und ernsten Wendung der Ereignisse" kommen. Da es für einen solchen Fall kaum rechtliche Präzedenzfälle gibt, blickt die gesamte Welt gespannt auf London. Andrew, der als junger Mann lange als sorgloser Prinz und begeisterter Hubschrauberpilot der Royal Navy galt, hatte sich nach dem Skandal um seine Epstein-Verbindungen weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor, September 2025

IMAGO / ZUMA Press Wire Jeffrey Epstein

