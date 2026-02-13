"Saw"-Franchise kehrt zurück: Diese Neuerung begeistert Fans

James Wan (48) und Leigh Whannell (49) sind zurück bei "Saw" – mehr als 20 Jahre nach dem Start des Kult-Horrors wollen die beiden Schöpfer die Reihe neu ausrichten. Der Coup wurde möglich, nachdem Blumhouse 50 Prozent der Rechte von Lionsgate übernommen hat und Jason Blum (56) seine beiden Langzeitpartner für "Saw XI" ins Boot holte. Bei einem Gespräch mit Letterboxd während des Sundance Film Festivals kündigte James an, mit dem nächsten Teil zu den Wurzeln zurückzukehren. Das Ziel: weniger reiner Splatter, mehr Gänsehaut – und ein "richtig unheimlicher" Film, der alte und neue Fans packt.

Die Turbulenzen um Teil 11, inklusive interner Unstimmigkeiten und Sorgen um den Gesundheitszustand von Publikumsliebling Tobin Bell (83), hatten die Zukunft der Reihe zuletzt ins Wanken gebracht. Nun soll der kreative Neustart den Ton neu setzen: Die blutigen "Spiele" bleiben, aber im Fokus stehen wieder Atmosphäre, klaustrophobische Spannung und der psychologische Druck, der den ersten Film so einprägsam machte. "Ich möchte einen gruseligen 'Saw'-Film drehen – nicht nur einen blutigen, sondern einen psychologisch verstörenden", sagte James gegenüber Letterboxd. Gleichzeitig wolle das Team das würdigen, "was die Fans am Franchise lieben", ohne auf frische Ideen zu verzichten. Ziel ist es außerdem, eine neue Generation von Horrorfans abzuholen, die nicht mit den frühen Filmen groß geworden ist.

Noch vor wenigen Monaten war unklar, wie es mit "Saw" überhaupt weitergehen würde. Eigentlich hätte Teil 11 schon 2024 ins Kino kommen sollen, doch der Kinostart wurde immer wieder verschoben und schließlich ganz abgeblasen. Die Situation spitzte sich zu, als Patrick Melton, einer der Drehbuchautoren, beim Hollywood Reporter erklärte: "Es ist auf Managementebene ins Stocken geraten. Es hat nichts mit dem Kreativen oder anderen Aspekten zu tun." Hinter den Kulissen sorgten Auseinandersetzungen zwischen den Produzenten und Lionsgate dafür, dass das Projekt monatelang auf Eis lag. Erst der Einstieg von Blumhouse brachte frischen Wind für die Kultreihe. Jason betonte damals gegenüber Variety: "Meine kreative Vision ist das, was ich immer predige: Beziehe die Leute, die die Magie ursprünglich geschaffen haben, stärker mit ein. James Wan wird maßgeblich beteiligt sein. So werden wir die Reihe neu erfinden."

