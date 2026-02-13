Natalia Dyer spielt in neuer Romantikkomödie "Goodbye Girl"

Natalia Dyer (29) hat sich nach dem Ende der Erfolgsserie Stranger Things ein neues Filmprojekt gesichert. In der Romantikkomödie "Goodbye Girl", die von Amazon MGM Studios produziert wird, wird die Schauspielerin an der Seite von Kiernan Shipka (26) und Cole Sprouse (33) zu sehen sein. Die Dreharbeiten beginnen diese Woche in New Orleans. Welche Rolle Natalia in dem Film übernimmt, bleibt aktuell noch ein Geheimnis. Regie führt Oran Zegman, die bereits durch ihre Arbeit an "Honor Society" auf Paramount+ bekannt ist, wie Deadline berichtet.

Im Mittelpunkt von "Goodbye Girl" steht Jess, gespielt von Kiernan. Jess ist eine professionelle "Herzensbrecherin", die im Auftrag einer Braut den Bräutigam (dargestellt von Cole) wenige Tage vor der Hochzeit sitzen lassen soll. Doch anstatt den Job erfolgreich abzuschließen, verliebt sie sich unsterblich in das vermeintliche Opfer. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Danielle Hoover und David Monahan, und produziert wird der Film unter anderem von Mike Karz, Ryan Lewis (37) und Daniel Wagner. Unterstützt wird das Projekt von Gulfstream Pictures, einem Unternehmen, das bereits mehrmals mit Amazon MGM kooperiert hat.

Natalia erlangte weltweite Bekanntheit durch ihre Rolle als Nancy Wheeler in der Netflix-Serie "Stranger Things", die über fünf Staffeln hinweg ein Phänomen wurde und Einschaltrekorde brach. Doch auch abseits der Serie konnte die Schauspielerin mit Filmen wie "Velvet Buzzsaw" und "Yes, God, Yes" sowie der Serie "Based on a True Story" große Erfolge feiern. Über ihr Privatleben hält sich Natalia hingegen gerne bedeckt – Interviews führen bei der Schauspielerin eher selten zu persönlichen Offenbarungen, was die Neugier ihrer Fans nur noch weiter steigert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Natalia Dyer, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Frazer Harrison/Getty Images Natalia Dyer bei den SAG-Awards 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Natalia Dyer im Januar 2020