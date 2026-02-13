Online-Suche: Bijou Phillips braucht dringend Spenderniere

Bijou Phillips (45) meldet sich aus dem Krankenhaus: Die Schauspielerin liegt seit dieser Woche in Behandlung in Los Angeles, wird aktuell dialysiert und sucht dringend eine neue Spenderniere. Am Mittwoch, 11. Februar 2026, wandte sich Bijou auf Instagram an ihre mehr als 66.000 Follower mit einem emotionalen Appell. "Ich brauche Hilfe bei der Suche nach einer Niere", schrieb Bijou zu einem Foto mit ihrer damals neugeborenen Tochter. Sie machte klar, wofür sie kämpft: als Freundin, Schwester, Tante – und vor allem als alleinerziehende Mutter von Fianna. Ihre Bitte: Interessierte sollen den Fragebogen über den Link in ihrer Bio ausfüllen.

In mehreren Absätzen schildert die "Raising Hope"-Darstellerin ihren langen Gesundheitsweg: Sie sei mit unterentwickelten Nieren zur Welt gekommen und habe die ersten drei Lebensmonate auf der Neugeborenen-Intensivstation in Dialyse verbracht. 2017 bekam sie dank "eines lieben Freundes das unglaubliche Geschenk einer Niere". Doch in den Jahren danach kam es laut Bijou zu Komplikationen, darunter das BK-Virus, das in Verbindung mit Immunsuppressiva eine zelluläre und eine Antikörper-Abstoßung ausgelöst habe. "Bitte helfen Sie mir, einen Spender zu finden, damit ich mehr Zeit mit meiner Tochter, meiner Familie und meinen Freunden verbringen kann", schreibt sie weiter. Und sie betont: "Zeit ist von entscheidender Bedeutung."

Abseits der dramatischen Krankenhaus-Situation zeigt sich, wie sehr Bijous Alltag von ihrer Rolle als Mutter geprägt ist. Nach der Verurteilung von Ex-Partner Danny Masterson (49) hatte die Schauspielerin das alleinige Sorgerecht für Fianna zugesprochen bekommen und sich ein ruhigeres Leben fern vom Glamour aufgebaut. Familie und ein enger Freundeskreis gelten ihr seitdem als wichtigste Stütze. Dazu gehört auch Unternehmer Jamie Mazur, mit dem Bijou seit Sommer 2024 liiert ist und mit dem sie, wann immer es ihre Gesundheit erlaubt, gemeinsame Momente genießt. Die enge Bindung zu Tochter Fianna, zu Verwandten und Freunden zieht sich wie ein roter Faden durch ihre Social-Media-Botschaft – Bijou macht deutlich, dass genau diese Beziehungen der Grund sind, weshalb sie jetzt öffentlich um eine neue Niere kämpft.

Getty Images Bijou Phillips bei der Weltpremiere von "Infinite Icon: A Visual Memoir" im AMC The Grove 14 in Los Angeles

Imago Bijou Phillips, 21. März 2025

Imago Bijou Phillips und Danny Masterson am 19. September 2007