Inspiration für Spice Girls: Mel C schwärmt von Diana Ross

Beim diesjährigen iHeartRadio Z100 Jingle Ball in New York am 12. Dezember sorgte Melanie Chisholm (51) , besser bekannt als Mel C der Spice Girls, bei einem Interview mit dem Magazin People für Gesprächsstoff. Die Sängerin erzählte vom Einfluss, den Diana Ross (81) auf ihre Karriere und die ihrer Bandkolleginnen gehabt haben soll. In den frühen Tagen der Spice Girls erlebten diese Diana bei einer Londoner Performance live, und die Musik der "Queen of Motown" wurde zu einer wichtigen Inspiration. Besonders Mel C, die in einem von Motown-Klängen geprägten Haushalt aufwuchs, schwärmt von Ross, deren Song "Work That Body" sie nun für ihre neue Single "Sweat" gesampelt hat.

Für Mel C spielt Diana Ross eine prägende Rolle in ihrer musikalischen Entwicklung. Sie beschreibt, wie ihre Mutter eine große Anhängerin der Supremes und anderer Motown-Größen war, wodurch auch sie früh mit dieser Musik in Berührung kam. "Alles, was uns in unserem Leben begleitet hat, prägt uns als Künstler", so die Sängerin. Dass Mel C in ihrem aktuellen Song einen Diana Ross-Hit verwendet, empfindet sie als große Ehre. Neben Diana Ross nennt sie aber auch andere einflussreiche Künstlerinnen als Inspiration und betont die Bedeutung starker Frauen in der Musik, die den Spice Girls den Weg geebnet haben.

Auch über die Spice Girls selbst wurde im Interview gesprochen. Für ihre Fans bleibt eine erneute Reunion der Band eine große Hoffnung, doch trotz der freundschaftlichen Verhältnisse der fünf Mitglieder stehen ihre individuellen Karrieren und Projekte oft im Fokus. Victoria Beckham (51), die seit Jahren nicht mehr bei den Auftritten der Gruppe involviert ist, verriet kürzlich in einem Interview, dass sie zwar eine Rückkehr der Spice Girls auf die Bühne "verlockend" finde, eine umfassende Welt-Tournee aber nicht mit ihren aktuellen Projekten in der Mode- und Beautybranche kompatibel sei. Die letzte Performance der Band in voller Besetzung war 2012 anlässlich der Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele in London.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Melanie C und Diana Ross

Anzeige Anzeige

Getty Images Diana Ross bei den American Music Awards 2017

Anzeige Anzeige

Instagram / melaniecmusic Spice Girls Melanie C und Victoria Beckham

Getty Images Victoria Beckham, Geri Halliwell, Emma Bunton, Melanie Brown und Melanie Chisholm im August 2012