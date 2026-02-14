Deutet Linda Braunberger hier Trennung von Jermaine an?

Die Gerüchte über eine mögliche Trennung von Linda Braunberger (25) und Jermaine Diallo halten sich hartnäckig. Seit der GNTM-Premiere am vergangenen Montag ist es sehr ruhig auf den Social-Media-Kanälen der sonst so aktiven Influencer. Gestern Abend teilte Linda zum ersten Mal seit dem besagten Abend, seitdem Funkstille herrscht, einen Instagram-Post. Dabei handelte es sich um einen Rückblick von dem Candlelight-Konzert, zu dem Jermaine sie anlässlich ihres Jahrestages vor knapp einer Woche eingeladen hatte. Auf dem Foto posiert sie alleine und schreibt dazu: "Manche Momente bleiben." Spielt sie damit auf das Ende der Beziehung an?

In den Kommentaren wird deutlich, dass auch Lindas Fans das Gefühl haben, irgendwas könnte nicht stimmen. "Geht es dir gut?", fragt eine Followerin. Eine weitere schreibt: "Bleib so, wie du bist und lass die Hater reden." Reinen Tisch darüber, was zwischen ihr und Jermaine los ist, möchte Linda aktuell wohl nicht machen. Anlässlich des heutigen Valentinstages teilte sie aber ein Foto von einem Strauß roter Rosen in ihrer Story. Dazu schrieb sie: "Ein paar Rosen von mir für mich." Von Jermaine gab es heute also keine Blumen – der Realitystar verbringt den Tag nicht mit Linda in ihrem gemeinsamen Zuhause in Berlin, sondern meldete sich vor wenigen Stunden mit kryptischen Worten aus Barcelona.

Was zwischen ihnen passiert sein soll, wurde bislang weder von Linda noch von Jermaine bestätigt. Der Germany Shore-Star sprach lediglich davon, dass etwas passiert ist. Jedoch äußerten sich andere Menschen im Netz dazu. So teilte Jermaines Ex-Freundin Belly einen Beitrag einer Frau, die nach der GNTM-Premiere in einem Berliner Club feierte und dort in einen Streit zwischen einem Influencer-Pärchen geriet, bei dem die Frau ihren Partner und anschließend die Außenstehende geschlagen haben soll. Namen nannte sie nicht – Belly war sich aber sicher, dass sie damit Linda und Jermaine meinte.

Instagram / jermaine.linda Linda Braunberger und Jermaine Diallo, Juli 2025

Instagram / jermaine.linda Jermaine Diallo und Linda Braunberger, Februar 2025

ProSieben, Joyn Bellydah Venosta bei "Das große Promi-Büßen"