Für den ESC? Sarah Engels neuer Song "Fire" wurde geleakt

Sarah Engels (33) entfacht wilde Spekulationen im Netz: Seit dem 12. Januar rätseln ihre Fans, was hinter einer geheimnisvollen Ankündigung in ihrer Instagram-Story steckt, in der die Sängerin von der "größten Chance ihrer Karriere" sprach. Nun ist plötzlich ein Song mit dem Titel "Fire" aufgetaucht – versehen mit dem Zusatz Eurovision Song Contest und verknüpft mit Sarahs verifiziertem TikTok-Account. Während der SWR für den 15. Januar um 19 Uhr die offizielle Vorstellung aller Teilnehmer für den deutschen ESC-Vorentscheid am 28. Februar angekündigt hat, brodelt im Netz längst die Gerüchteküche: Tritt Sarah mit "Fire" tatsächlich für Deutschland an?

Der Schnipsel, der im Internet kursiert, ist nur 35 Sekunden lang, aber sorgt für maximalen Wirbel. Musikexperte Burak Kahraman vom RTL-Verifizierungsteam erklärte, mehrere Indizien sprächen für die Echtheit des Uploads, auch wenn sich Beteiligte noch nicht geäußert haben. Der Stil erinnert laut Einschätzungen an erfolgreiche Up-Tempo-Beiträge wie "Fuego" aus dem Jahr 2018 – ein Rezept, das auf ESC-Partys verlässlich zündet. Während das Management der Sängerin auf Nachfragen zunächst nicht reagierte, wächst der Hype im Netz minütlich. Hashtags, Fan-Kommentare und erste Dance-Edits auf TikTok pushen die Spekulationen weiter nach oben, während auch eine offizielle Bestätigung des Senders noch aussteht.

Mit dieser Nachricht scheint sich die Vermutung vieler Fans zu erhärten, dass der Eurovision Song Contest zu den großen Plänen gehört, die Sarah kürzlich angedeutet hatte. Die Sängerin gehört seit ihrem Durchbruch bei der Castingshow Deutschland sucht den Superstar zu den festen Größen der deutschen Musikszene. Auch an den TV-Formaten Let's Dance und The Masked Singer nahm sie erfolgreich teil.

Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Sängerin

IMAGO / BOBO Sarah Engels, Sängerin

Getty Images Sarah Engels bei "Let's Dance" in Köln