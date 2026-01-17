"Fire": Sarah Engels verrät Grund für ihre ESC-Teilnahme

Sarah Engels (33) zieht es auf die ganz große Bühne: Die Sängerin will sich beim deutschen ESC-Vorentscheid am 28. Februar in Berlin das begehrte Ticket für den Eurovision Song Contest in Wien sichern. Mit ihrem Uptempo-Song "Fire" tritt die gebürtige Kölnerin in der ARD-Liveshow gegen acht weitere Acts an – am Ende entscheidet allein das Publikum, wer Deutschland im Mai vertreten darf. Moderiert wird der Show-Abend von Barbara Schöneberger (51) und Hazel Brugger (32), Sarah selbst steht mit einer energiegeladenen Performance auf der Bühne und will "alles geben", wie sie gegenüber RTL erzählt. "Ich habe mich für die Teilnahme entschieden, weil sich dieser Schritt für mich richtig angefühlt hat", sagt die zweifache Mutter über ihren ESC-Traum.

Für Sarah geht es dabei nicht nur um ein mögliches Finale in Wien, sondern vor allem um die Botschaft hinter "Fire". An dem Song hat die Musikerin selbst mitgeschrieben, in einer Instagram-Story betont sie, es sei "nicht einfach nur ein Song". Sie wolle ihre Geschichte, ihre Gefühle und ihre Musik mit so vielen Menschen wie möglich teilen – "ehrlich, mutig und aus vollem Herzen", wie sie im Interview erklärt. Besonders Frauen, die sich innerlich verloren fühlen, möchte sie mit dem Lied erreichen. In einem Post wünscht sie sich für jede Frau, dass sie es schafft, sich wieder zu spüren, "zu brennen. Voller Kraft. Voller Leben". Ihre Social-Media-Clips zeigen Sarah bereits intensive Tanz- und Gesangsproben. Offenbar arbeitet sie bereits fleißig daran, eine starke, choreografierte Show mit ihrer emotionalen Message zu verbinden.

Privat kennt Sarah das Gefühl von Neuanfängen und großen Entscheidungen nur zu gut. Die Sängerin, die durch "Deutschland sucht den Superstar" bekannt wurde, hat in den vergangenen Jahren nicht nur musikalisch, sondern auch familiär ihren Weg gefunden und ist heute verheiratet und zweifache Mutter. Auf Instagram lässt sie ihre Community regelmäßig an ihrem Alltag zwischen Studio, Familienleben und Proben teilhaben. Viele Fans begleiten sie seit ihren ersten TV-Auftritten und feiern, dass sie sich immer wieder neu erfindet, ohne ihre Wurzeln zu vergessen. Dass sie nun mit "Fire" um den Sprung auf die ESC-Bühne kämpft, fügt sich für ihre Anhänger in das Bild einer Künstlerin, die sich Schritt für Schritt mehr zutraut und persönliche Erfahrungen konsequent in ihre Musik einfließen lässt.

IMAGO / BOBO Sarah Engels, Sängerin

IMAGO / BREUEL-BILD Sarah Engels, August 2025

Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Sängerin