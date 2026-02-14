Katie Price' Ex erinnert sich an Stripklub-Flitterwochen

Katie Price (47) genießt gerade ihre Flitterwochen mit ihrem frisch angetrauten Ehemann Lee Andrews – und das unter der Sonne Dubais. Nach einem Kennenlernen, einer Verlobung und einer Hochzeit im Januar 2026 sorgen die beiden weiter für Gesprächsstoff, während sie gemeinsam in den Emiraten Zeit verbringen. Parallel dazu meldet sich aber jemand, der das Honeymoon-Programm mit Katie aus erster Hand kennt: Ex-Mann Alex Reid (50). Der frühere Mixed-Martial-Arts-Kämpfer erzählt Mirror, was in Las Vegas damals wirklich los war – von nächtlichen Streitigkeiten bis zu Besuchen in Stripklubs, bei denen er sich "wie ein Lamm zur Schlachtbank" der Medien fühlte. Sein Rückblick wirft ein grelles Licht auf vergangene Flitterwochen, während Katie und Lee aktuell demonstrativ auf Harmonie setzen.

Alex schildert, dass seine Ehe mit Katie 2010 im Schnelltempo startete – und genauso turbulent verlief. "Das war ein Wirbelsturm auf seine Art", behauptet er. Schon in Las Vegas hätten beide einen Stripklub angesteuert, zunächst als spontanes Abenteuer gedacht. Doch der Abend endete im Krach: "Ich war richtig sauer. Ich sagte: 'Ich fahre nach Hause.' Wir stritten uns in Vegas." Auch die zweite Feier in Woldingham habe nicht die ersehnte Nähe gebracht: Am Hochzeitstag habe er kaum mit Katie gesprochen, die Flitterwochen führten wieder in einen Stripklub – eine Entscheidung, die er "nicht aus eigenem Wunsch" getroffen habe. Die Ehe war kurz: Nach der Hochzeit im Februar 2010 folgte im Januar 2011 die Trennung, 2012 war die Scheidung durch.

Während Alex rückblickend von fehlender Intimität spricht, wirkt Katies aktueller Liebesurlaub laut Beobachtern deutlich gelöster. Katie wurde in einem auffälligen, orangefarbenen Badeanzug am Pool gesichtet, Lee stets an ihrer Seite, mit vielen zärtlichen Momenten im Wasser und auf dem Weg durch die Anlage. Kurzzeitig leisteten Freunde wie Kerry Katona (45) und ihr Partner Paolo Margaglione Gesellschaft, bevor die Frischvermählten wieder allein unterwegs waren. Zudem heißt es, Katie plane, in Dubai mit Lee sesshaft zu werden und bereits Geld für eine Immobilie hinterlegt zu haben.

REX FEATURES LTD. / ActionPress Katie Price und Alex Reid in London, 2009

Getty Images Alex Reid und Katie Price bei einem Charity-Event

Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Januar 2026