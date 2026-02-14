So intim genießen Katie Price und Lee ihre Flitterwochen

Katie Price (47) zeigt sich frisch verheiratet und schwer verliebt: Gemeinsam mit ihrem neuen Ehemann Lee Andrews verbringt der Realitystar derzeit sonnige Flitterwochen in Dubai. Das Paar wurde im One&Only Royal Mirage gesichtet, wo die beiden Hand in Hand zum Pool schlenderten und eng umschlungen im Wasser relaxten. In einem auffällig knappen, orangen Badeanzug strahlte Katie, während Lee dicht an ihrer Seite blieb. Augenzeugen berichteten Mail Online von viel Händchenhalten, breiten Grinsen und Momenten, die "so intim waren, wie es in der Öffentlichkeit in Dubai nur geht". Kurzzeitig stießen auch Katies Freundin Kerry Katona (45) und deren Partner Paolo Margaglione dazu, bevor die Turteltauben wieder unter sich waren.

Hinter dem Honeymoon-Glamour steckt mehr als Strand und Spa. Katie und Lee hatten sich überraschend das Jawort im benachbarten One&Only The Palm gegeben, bevor sie ins Schwester-Resort zum Entspannen wechselten. Auf Social Media teilte die Influencerin zuletzt ein freches Bett-Selfie nach einem Date-Abend mit Lee, der parallel ein Pärchenfoto mit den Worten "Happy Honeymoon" postete. Zugleich deutet sich an, dass die Reise länger dauern könnte: Laut Berichten liebäugelt Katie mit einem festen Wohnsitz in Dubai. Freunde und Familie zeigten sich zuletzt irritiert vom Tempo der Beziehung, doch Katie selbst ließ wissen: "Ich bin nicht naiv, ich weiß, was ich tue", meinte sie in einem YouTube-Vlog.

Schon vor wenigen Tagen hatte Mirror berichtet, dass Katie offenbar Ernst machte: Die Reality-Ikone soll bereits eine Anzahlung für ein Haus in Dubai geleistet haben – ein Schritt, der nicht nur mit viel Herz, sondern auch mit handfesten Problemen zu tun hatte. "Katie hat hier keine Wahl mehr", zitierte das Blatt eine Quelle und verwies auf den großen finanziellen Druck, der auf der Influencerin lastete. Jahrelange Geldsorgen, hohe Schönheits-OP-Kosten und die Verpflichtung, einen Großteil ihrer OnlyFans-Einnahmen abzutreten, hätten es unmöglich gemacht, sich das Leben in Großbritannien zu leisten.

Anzeige Anzeige

Instagram / wesleeeandrews Katie Price und ihr neuer Ehemann Lee

Anzeige Anzeige

Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / wesleeeandrews Katie Price mit ihrem Ehemann Lee, Februar 2026