Ehe-Aus: Freunde planen Scheidungsparty für Nicole Kidman

Nicole Kidman (58) ist zurück in Los Angeles und wird dort von ihren Hollywood-Freundinnen mit offenen Armen empfangen. Nach der überraschenden Trennung von ihrem langjährigen Ehemann Keith Urban (58) planen Stars wie Jennifer Aniston (56) und Reese Witherspoon (49) eine große Scheidungsparty, um Nicole aufzuheitern und den Neuanfang zu feiern. Auch Sandra Bullock (61) und Naomi Watts (57) wollen ihren Teil zu der Feier beitragen, die bei Nicoles nächstem Aufenthalt in der Stadt stattfinden soll. "Sie soll wissen, dass sie hier ein enges und loyales Netzwerk an Freunden hat", verriet ein Insider gegenüber New Idea.

Bei der Party soll es laut dem Magazin Woman’s Day unter anderem extravagante Dekorationen wie Freiheitsbanner und humorvolle Accessoires wie eine Piñata in Form von "Ex-Akten" geben. Für die Freunde steht vor allem im Mittelpunkt, Nicole wieder Freude und Zuversicht zu vermitteln. Die Schauspielerin verbrachte zuvor Weihnachten in ihrer Heimat Australien zusammen mit ihren beiden Töchtern. Trotz des schweren Jahres habe sie sich mehr als glücklich geschätzt, die Feiertage im Kreise ihrer Familie zu erleben. Ein Insider beschrieb sie als "super positiv" und fokussiert auf die Dinge, für die sie dankbar sei.

Während Nicole von ihren Freundinnen den Rücken gestärkt bekam, soll Keith Urban die vergangenen Wochen laut Berichten eher einsam verbracht haben. Das Magazin New Idea schrieb, der Musiker habe Weihnachten allein gefeiert und sogar den 15. Geburtstag seiner Tochter Faith (15) verpasst. "Faiths Geburtstag zu verpassen, war für Keith wie ein Schlag in die Magengrube", zitierte das Blatt einen Insider aus Keiths Umfeld. Keiths Freunde hätten sich große Sorgen um ihn gemacht, vor allem weil er sich nach der Trennung angeblich immer mehr in seine Arbeit in Nashville geflüchtet habe.

Getty Images Nicole Kidman bei Kering Women in Motion während der Filmfestspiele von Cannes 2025

Getty Images Reese Witherspoon und Nicole Kidman, 2017

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, April 2024