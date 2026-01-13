Nach Nicole-Scheidung: Freunde sorgen sich um Keith Urban

Freunde von Keith Urban (58) schlagen Alarm: Der Countrystar soll nicht nur Weihnachten allein verbracht haben, sondern sogar den 15. Geburtstag seiner Tochter Faith Margaret Kidman Urban (15) verpasst haben. Das berichtet das Magazin New Idea und beruft sich auf eine Quelle aus dem Umfeld des Musikers. Wie sehr ihn das zusetzte, betont der Insider gegenüber dem Blatt folgendermaßen: "Faiths Geburtstag zu verpassen, war für Keith wie ein Schlag in die Magengrube."

Laut Informanten kämpft der 58-Jährige nach der Scheidung von Nicole Kidman (58) mit einer neuen Realität, während er sich in Nashville in die Arbeit stürzt. "Keith ist ohne seine Familie völlig verloren", zitiert das Magazin einen Insider. Die Sorge im Freundeskreis ist groß, zumal Keith sich zuletzt selten öffentlich zeigte. Angeblich habe Keith eine ganze Truppe von Kumpels um sich, die regelmäßig nach ihm schauen.

Erst vor wenigen Tagen wurde außerdem bekannt, wie wenig Zeit der Musiker künftig mit seinen Töchtern verbringen darf. Aus den Gerichtsdokumenten, die unter anderem Page Six vorliegen, geht hervor, dass Nicole die beiden Teenager an 306 Tagen im Jahr betreuen wird. Nur an 59 Tagen, nämlich an jedem zweiten Wochenende, darf Keith die Mädchen bei sich haben. Vor Gericht hatte es deswegen heftige Auseinandersetzungen gegeben. "Das Einzige, woran es wirklich hakte, war das Sorgerecht", verriet ein Insider.

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman im September 2023 in New York City

Getty Images Sunday Rose Kidman Urban, Nicole Kidman und Faith Margaret Kidman-Urban bei der Chanel Womenswear S/S 2026 Show

Instagram / nicolekidman Nicole Kidman und Keith Urban an ihrem Hochzeitstag 2025