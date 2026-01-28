Trägt Nicole Kidman etwa eine Perücke zur Fashion Week?

In Paris findet aktuell wieder die Fashion Week statt. Mit dabei ist auch Nicole Kidman (58). Die Schauspielerin besuchte am Dienstag die Fashionshow des Luxuslabels Chanel. Dabei zeigte sie sich mit langer und vor allem glatter Mähne. Wie Fans ziemlich genau wissen, handelt es sich dabei nicht um Nicoles natürliche Haarstruktur – in der Vergangenheit bewies sie bereits mehrfach, dass ihre blonden Haare eigentlich wild gelockt sind. Für den Auftritt in Paris scheint die Australierin aber keine Glättung vorgenommen zu haben. Stattdessen gibt es am Ansatz Anzeichen, dass es sich hierbei um eine Perücke handelte.

Den aufmerksamen Fans fällt das natürlich sofort auf. Auf X und Co. diskutieren die User bereits fleißig, ob das Haarteil nicht vielleicht zu auffällig befestigt wurde. "Was soll die Perücke und die Sonnenbrille?", fragt ein Nutzer skeptisch. Ein anderer meint: "Es ist offensichtlich, dass sie eine Perücke trägt. Vorne ist sie schlecht angepasst." Nicoles Look aus einem mit Federschmuck verzierten, schwarzen Kleid, einer eleganten Sonnenbrille und den glatten Haaren scheint eher für Stirnrunzeln als für Begeisterung zu sorgen. Dabei ist es nichts Neues, dass die 58-Jährige auf Perücken setzt, um ihre natürlichen Haare zu schützen.

Hin und wieder zeigt der Hollywoodstar sich aber auch mit Naturhaaren. Vor allem im Netz postet Nicole immer wieder Bilder, auf denen sie sich natürlich und mit ihrer wilden Lockenmähne zeigt. Im Moment scheint sie generell regelrecht aufzublühen. Nach der Trennung von Country-Sänger Keith Urban (58) soll Nicole ihre neu gewonnene Freiheit in vollen Zügen genießen, und das präsentiert sie auch nach außen hin. "Nicole verbringt viel Zeit mit ihren Mädchen. Sie kehren alle in ihre Routine zurück. Die Dinge sind entspannt", erzählte ein Insider gegenüber OK!. Aktuell lebt die Oscar-Preisträgerin mit ihren Töchtern wieder in den USA und soll sich dort wieder richtig zu Hause fühlen.

Getty Images Nicole Kidman bei der Chanel Haute Couture Frühjahr/Sommer 2026 während der Paris Haute Couture Fashion Week

Getty Images Nicole Kidman bei der Chanel Haute Couture Frühjahr/Sommer 2026-Show in Paris, Januar 2026

Instagram / nicolekidman Nicole Kidman, Schauspielerin, mit ihrer Tochter