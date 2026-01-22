Nach Scheidung: Nicole Kidman reist mit Kids nach Antarktika

Nicole Kidman (58) hat sich nach ihrer Scheidung von Keith Urban (58) eine Auszeit genommen und ist mit ihren Töchtern Sunday Rose (17) und Faith Margaret (15) nach Antarktika gereist. Über ihre Instagram-Seite teilte die Schauspielerin Eindrücke von der Reise, die sie als "einmaliges Abenteuer" beschrieb. Mit an Bord war auch ihre jüngere Schwester Antonia. In auffallend roten Jacken und schwarzen Mützen trotzten die Schwestern der Kälte, während sie die spektakulären Landschaften des siebten Kontinents erkundeten und dabei auch Pinguine sowie eine Kajaktour in eisigen Gewässern bestaunten.

Die Reise markiert für Nicole einen symbolträchtigen Neuanfang, denn sie hat erst im Januar die Scheidung von Keith Urban abgeschlossen. Nach fast 20 Jahren Ehe bekam die Schauspielerin das Hauptsorgerecht für die beiden Töchter zugesprochen, die noch mehrheitlich bei ihr leben werden. Trotz der Trennung sind beide Elternteile vertraglich verpflichtet, ein stabiles und liebevolles Umfeld für Faith und Sunday zu gewährleisten. Für Nicole und ihre Töchter verliefen die Ferien offenbar harmonisch – sie verbrachten die Weihnachtszeit gemeinsam in Australien, bevor das Trio wieder nach Nashville zurückkehrte.

Stars wie Jennifer Aniston (56) und Reese Witherspoon (49) planten laut dem Magazin Woman’s Day sogar eine ausgelassene Scheidungsparty, um Nicole Mut zu machen und ihren Neustart zu feiern. Bei der Feier wollten auch Sandra Bullock (61) und Naomi Watts (57) mit dabei sein. "Sie soll wissen, dass sie hier ein enges und loyales Netzwerk an Freunden hat", so ein Insider. Extravagante Dekorationen wie Freiheitsbanner und eine Piñata in Form von "Ex-Akten" standen bereits auf der Wunschliste. Die Freundinnen wollten Nicole vor allem zeigen, dass nach einem langen Beziehungsende auch wieder Freude und Leichtigkeit möglich sind.

Instagram / nicolekidman Nicole Kidman mit ihren beiden Töchtern in der Antarktis, Januar 2026

Getty Images Keith Urban, Sunday Rose (2. v.l.), Faith Margaret (3. v.l.) und Nicole Kidman im April 2024

Getty Images Jennifer Aniston und Reese Witherspoon bei der Premiere von "The Morning Show"