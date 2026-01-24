Nach Trennung von Keith Urban: Nicole Kidman blüht jetzt auf

Nicole Kidman (58) schaut nach der Trennung von Keith Urban (58) nach vorne und scheint dabei förmlich aufzublühen. Die Schauspielerin, die sich im Sommer nach fast zwanzig Jahren Ehe von dem Country-Star scheiden ließ, fühlt sich laut einem Insider "erfrischt und optimistisch über das neue Jahr". Gemeinsam mit ihren Töchtern Sunday und Faith hat sie sich in ihrem Alltag in den USA wieder eingelebt, wie OK! berichtet. "Nicole verbringt viel Zeit mit ihren Mädchen. Sie kehren alle in ihre Routine zurück. Die Dinge sind entspannt", so die Quelle weiter.

Auch beruflich hat sich die Oscar-Preisträgerin einiges vorgenommen. Nicole steht unter anderem für die Fortsetzung des Kultfilms "Practical Magic" vor der Kamera, die im September erscheinen soll. Außerdem wird sie in der dritten Staffel der Serie "Lioness" neben Zoe Saldaña zu sehen sein, dazu kommen die Projekte "Margo’s Got Money Troubles" mit Elle Fanning und "Scarpetta" mit Jamie Lee Curtis. Parallel hofft die Australierin auf eine weitere Staffel ihrer Erfolgsserie "Big Little Lies" bei HBO Max. Während Nicole ihren Fokus klar auf Familie und Karriere legt, sorgt das Liebesleben von Keith weiter für Schlagzeilen.

Nach Angaben des Magazins Woman's Day wollten Nicoles Freundinnen in Los Angeles keine Gelegenheit auslassen, sie mit einer besonderen Scheidungsparty aufzumuntern. Jennifer Aniston (56), Reese Witherspoon (49), Sandra Bullock (61) und Naomi Watts (57) planten demnach ein ausgelassenes Fest mit ungewöhnlichen Dekorationen wie Freiheitsbannern und einer Piñata in Form von "Ex-Akten". Ein Insider sagte: "Sie soll wissen, dass sie hier ein enges und loyales Netzwerk an Freunden hat." Im Mittelpunkt habe dabei gestanden, Nicole wieder Freude und Optimismus zu schenken.

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, April 2024

Getty Images Nicole Kidman bei Kering Women in Motion während der Filmfestspiele von Cannes 2025

Instagram / nicolekidman Nicole Kidman mit ihren beiden Töchtern in der Antarktis, Januar 2026