Appell an Brooklyn: Gordon Ramsay verteidigt die Beckhams

Es ist der wohl brisanteste Promi-Zwist der letzten Monate – und nun meldet sich Gordon Ramsay (59) zu Wort. Der Starkoch, der seit fast 25 Jahren eng mit David (50) und Victoria Beckham (51) befreundet ist, hat sich in einem ausführlichen Interview mit der britischen Zeitung The Sun erstmals öffentlich zur Familienkrise der Beckhams geäußert. Gordon, der bei Brooklyns (26) Hochzeit mit Nicola Peltz (31) im April 2022 selbst als Gast dabei war, macht keinen Hehl daraus, wie sehr ihn die Situation bewegt. Er beschreibt David als überragenden Vater und betont, wie viel Herzblut beide Eltern in die Erziehung ihrer Kinder gesteckt haben. "Ich habe aus erster Hand erlebt, wie gute Eltern sie sind. David als Vater ist einfach unglaublich", so der Sternekoch wörtlich.

Gordon steht regelmäßig mit Brooklyn in Kontakt. Auf Instagram folgen sich die beiden weiterhin, während Brooklyn praktisch seine gesamte Familie blockiert hat. Doch der TV-Koch belässt es nicht bei Diplomatie. In seinen Worten schwingt auch eine deutliche Mahnung an den ältesten Beckham-Spross mit. Gordon spricht offen über das, was er als Verblendung durch die Verliebtheit empfindet – ohne Nicola beim Namen zu nennen! Brooklyn hatte im Januar 2026 in einem aufsehenerregenden, sechsteiligen Instagram-Statement öffentlich mit seinen Eltern gebrochen und erklärt, er wolle sich nicht mit seiner Familie versöhnen. "Es ist leicht, auf diese Achterbahn aufzuspringen und sich mitreißen zu lassen. Aber es wird zurückkommen, denn ich weiß, wie oft sie ihn aus der Scheiße gezogen haben", so der Koch. Er appelliert an Brooklyns Selbstreflexion und mahnt ihn, seine Herkunft nicht zu vergessen: Eines Tages werde er seine Eltern nicht mehr haben, und dann werde der Groschen fallen. Dabei betont er Brooklyns gutes Herz und seinen verständlichen Wunsch, auf eigenen Beinen zu stehen – doch all das dürfe nicht dazu führen, die Menschen zu vergessen, die ihn zu dem gemacht haben, der er ist.

Gordon äußert sich auch zum viel diskutierten Vorfall auf Brooklyns Hochzeit, bei dem Victoria angeblich "unangemessen" mit ihrem Sohn getanzt haben soll. Als Augenzeuge widerspricht er dieser Darstellung entschieden: "Da war nichts Anstößiges, da war nichts Unangemessenes. Alle hatten Spaß und haben getanzt", stellt er klar. Gordon weiß, wovon er spricht, wenn es um Familienkrisen geht. Seine eigene Schwiegerfamilie sorgte für Schlagzeilen, als der Vater seiner Frau Tana wegen Computerhackings ins Gefängnis musste. Damals hätten er und seine Frau sich hingesetzt und die Sache mit den Schwiegereltern geklärt. "Es ist Familie, das macht man so", sagt er schlicht. Genau diesen Pragmatismus wünscht er sich offenbar auch für die Beckhams. Seine Prognose ist dabei durchaus optimistisch: Die Zeit werde die Wunden heilen. Ob Brooklyn das genauso sieht, bleibt allerdings abzuwarten.

Getty Images Gordon Ramsay, Starkoch

Getty Images Brooklyn und David Beckham mit Gordon Ramsay, 2011

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Victoria Beckham, Nicola Peltz-Beckham und David Beckham, Oktober 2024