Marc Anthonys Unterstützung bedeutet Victoria Beckham viel

Der Zoff in der Beckham-Familie geht in die nächste Runde – doch nun kommt Rückendeckung von prominenter Seite. Brooklyn Peltz-Beckham (26) erhob Mitte Januar auf Instagram schwere Vorwürfe gegen seine Mutter Victoria Beckham (51) und behauptete, sie habe seinen geplanten Hochzeitstanz mit Ehefrau Nicola Peltz (31) in Florida torpediert. Er sprach davon, sich "noch nie so unwohl und gedemütigt" gefühlt zu haben. Jetzt meldet sich Hochzeitssänger Marc Anthony (57) in einem Interview mit dem Hollywood Reporter zu Wort – und widerspricht. Der Musiker, der den Abend mitgestaltet hatte, bezeichnete die kursierende Darstellung als "kaum der Wahrheit entsprechend" und stellte sich demonstrativ hinter seine Freunde David und Victoria. Seine Worte kommen, nachdem Victoria online erheblichen Gegenwind einstecken musste.

Marc Anthony war an dem Abend nicht nur als Künstler geladen, sondern steht der Familie Beckham seit Jahren nahe und ist sogar Taufpate von Brooklyn Beckhams jüngerem Bruder Cruz. Laut Marc seien die Vorwürfe gegen Victoria nicht nur aus der Luft gegriffen, sondern die Schlagzeilen, die daraufhin entstanden, bedauerlich. Der Sänger drückte seine Bewunderung für die Familie aus und betonte die enge Bindung, die er zu allen Mitgliedern habe. Details zu den wahren Ereignissen des Abends wollte Marc jedoch nicht preisgeben. Berichten zufolge habe der Sänger die tragende Rolle, die er in dem Streit einnimmt, als belastend empfunden, da er nicht beabsichtigt hatte, in eine solche Dynamik hineingezogen zu werden.

Die Familie Beckham ist seit Jahrzehnten im Rampenlicht und zeigt sich meist eng voneinander verbunden. Doch Brooklyns Hochzeit sorgte bereits seit der Planung für Spannungen. Die Ursache dafür war unter anderem die enge Verbindung von Victoria und Nicola Peltz, die nicht immer reibungslos war. Trotz der Herausforderungen steht Marc weiterhin klar auf der Seite der Familie, insbesondere von Victoria, die durch seine Worte laut Freunden etwas Unterstützung in der schwierigen Situation erfahren hat. Sie ist nicht nur als Designerin, sondern auch als Mutter tief mit ihrem Familienglück verbunden, was Marc in seinen kurzen Aussagen erneut deutlich gemacht hat.

Getty Images Marc Anthony im Oktober 2022

Getty / Victor Boyko Victoria und Brooklyn Beckham

Getty Images Victoria Beckham, Designerin