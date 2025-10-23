"Gibt kein Zurück": Darum beendet Michelle ihre Karriere

Nach 34 Jahren auf der Bühne und zahlreichen Hits verabschiedet sich Michelle von der Musikwelt. Die Schlagersängerin kündigte an, ihre Karriere mit einer großen Abschiedstournee im Jahr 2026 zu beenden. In einem Interview mit RTL erklärte die 53-Jährige, dass sie diese Entscheidung nicht bereut: "Mein Herz blutet nicht." Besonders ein neuer Lebensabschnitt habe zu ihrem Entschluss beigetragen: "Ich bin jetzt Oma", verriet sie freudig. Michelles älteste Tochter Céline Oberloher bekam bereits 2024 ihr Kind.

Im Interview klang Michelle gelöst. "So eine Entscheidung kommt nicht von heute auf morgen, die wächst ja in einem selbst", sagte sie gegenüber RTL. Dass sie den Schlager ad acta legt, schmerze sie nicht, ihre Lieder blieben schließlich. "Es ist ja nicht so, dass ich dann weg vom Fenster bin, meine Musik bleibt ja", so die Künstlerin. Die Macherin von Hits wie "Idiot" und "Nicht verdient" kündigte an, sich bis zur Abschiedstour weiter ihren Fans zu widmen, ehe 2026 der finale Vorhang fällt.

In vergangenen Interviews hatte die Sängerin bereits angedeutet, dass sie künftig Projekte verfolgen möchte, die weder mit Musik noch mit dem Rampenlicht zu tun haben. Im Mittelpunkt steht für Michelle zunehmend das, was ihr privat Halt gibt: Zeit mit den Kindern und ihrem Partner Eric Philippi, Nähe zum Enkelkind, ein Zuhause, das nicht von Terminkalendern getaktet wird. Zudem blickt Michelle offen darauf zurück, wie viel Zeit die Bühne ihr abverlangt hat. "Ich habe mein erstes Enkelkind und spüre jetzt einfach auch, wie wenig Zeit ich eigentlich für meine Kinder im Endeffekt hatte und wie viel Zeit ich mit anderen Menschen verbracht habe." Das wolle sie diesmal anders machen.

Getty Images Michelle, Schlagersängerin

Getty Images Michelle, Celine Oberloher und Marie-Louise Reim im Jahr 2017

Instagram /michelle_aktuell Eric Philippi und Michelle, Schlagerstars